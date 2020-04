Silver Surfer non ci sarà in Thor: Love and Thunder...

Nella notte il regista Taika Waititi, in una live-commentary, ha parlato di Thor: Ragnarok anticipando però anche alcuni aspetti di Thor: Love & Thunder. Il regista non ha svelato molti dettagli sul film, ma ha rivelato di trovarsi attualmente alle prese con la “quinta o sesta bozza” della sceneggiatura. Una conferma ufficiale è però arrivata, quella dell’assenza nello show di Silver Surfer. Resta invece il grande mistero su un possibile ruolo per il Loki di Tom Hiddleston.

Ricordiamo che Silver Surfer, alter ego di Norrin Radd, è un personaggio immaginario dei fumetti creato da Jack Kirby nel 1966 e pubblicato dalla casa editrice statunitense Marvel Comics. Esordisce nella serie The Fantastic Four (vol. 1) n. 48 del 1966, nella Trilogia di Galactus. Il sito web IGN ha inserito il personaggio alla 41ª posizione nella classifica dei cento maggiori eroi della storia dei fumetti. Il personaggio ha avuto finora una trasposizione cinematografica nel 2007, ma ne avrà un’altra dedicata esclusivamente a lui in futuro.

Il destino di Silver Surfer



Silver Surfer detiene il Potere Cosmico che gli è stato donato da Galactus e che gli conferisce capacità quasi divine, come quella di manipolare la materia dell’Universo o la rigenerazione delle ferite. Silver Surfer è uno dei personaggi principali del film I Fantastici 4 e Silver Surfer (2007) diretto da Tim Story. Nel film è interpretato da Doug Jones, mentre la voce, in originale, era di Laurence Fishburne.

Thor: Love and Thunder è il quarto film della saga su Thor, il Dio del Tuono interpretato da Chris Hemsworth e prodotto dai Marvel Studios. Il film fa parte della cosiddetta Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. La Walt Disney Pictures distribuirà Thor: Love and Thunder in tutto il mondo, la cui uscita nelle sale statunitensi è prevista per il 5 novembre 2021.