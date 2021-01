Silvia Annicchiarico ha cantato i cori per Mina e Celentano, fatto sketch con Cochi e Renato e girato film con Verdone: e ora arriva in libreria, per raccontarci tutti i retroscena. La “più famosa fra i meno famosi” ha fatto di tutto nel mondo dello spettacolo per 60 anni e ora ci racconta il dietro le quinte nel libro “Ma la notte…sì!”. Con prefazione di Renzo Arbore e postfazione di Renato Zero.

Silvia Annicchiarico racconta il mondo dello spettacolo italiano

Per quasi sessant’anni Silvia Annicchiarico ha cantato e recitato con i nomi più famosi dello show business italiano. A partire dai cori per Mina e Celentano a Renzo Arbore, che l’ha lanciata a L’altra Domenica. Ma ha anche fatto sentire la voce nei festival della canzone e nello storico programma Quelli della Notte. Ha scherzato negli sketch con Enzo Jannacci e Cochi e Renato, ha recitato nei film con Pozzetto e Carlo Verdone.

Fotografie inedite e retroscena mai raccontati

Dal 28 gennaio arriva in libreria per raccontare i suoi ricordi fra quelle celebrità: incursioni improbabili e amori segreti, goliardate e criminali. Tutto documentato con molte fotografie inedite. Inoltre racconta incontri con artisti del calibro dei Beatles. Ma la memoria non sempre è felice e spensierata, come quando ricorda il periodo in cui boss come Angelo Epaminonda regnava incontrastato nelle notti milanesi.

Oggi Silvia Annicchiarico conduce “Ma la notte no” su RTL 102.5, dalle tre fino all’alba. La sua instancabile forza resta vivissima anche dopo 60 anni nel mondo dello spettacolo, di cui possiamo leggere nel suo nuovo libro. “Ma la notte…sì!” arriva in libreria il 28 gennaio 2021, edito da Sagoma Editore come parte della collana Dietro le Quinte, che racconta il mondo dello spettacolo. In versione con copertina flessibile, con 240 pagine e 140 fotografie, il libro costa 18 euro.

Potete ascoltare il programma radiofonico di Silvia Annicchiarico sul sito di RTL. Se invece volete una versione romanzata del dietro le quinte del mondo dello spettacolo, dovete aspettare l’uscita della nuova serie di Carlo Verdone.