Audible racconta la quarantena di Simon Pegg, Nick Frost e altri ancora

Si intitolerà Locked Together il nuovo podcast gratuito di Audibile, che racconterà come tanti personaggi del mondo dello spettacolo stanno vivendo questo periodo. In ogni episodio due o più figure racconteranno le proprie ‘avventure casalinghe’ nel corso del lockdown. Tra i personaggi che racconteranno la loro quarantena ci sono anche Simon Pegg e Nick Frost, insieme a diversi altri nomi noti.

La scelta del duo di comici inglesi non è sicuramente casuale. Già nei primi giorni di isolamento i due attori erano diventati virali con un video che riproponeva una delle scene più famose del loro film L’alba dei morti dementi. Nella versione originale il duo discuteva un piano per difendersi dall’apocalisse zombie, mentre nella nuova versione la coppia parla dei passi da seguire per superare al meglio l’emergenza contagio. Il tutto in maniera estremamente comica e ovviamente via telefono, per rispettare le distanze di sicurezza.

Oltre a Simon Pegg e Nick Frost in questo podcast sulla quarantena di Audible ci saranno tante personalità differenti. L’elenco completo comprende Sarah Millican e Jason Manford, Sharon Horgan e Rob Delaney, Paul Whitehouse e Harry Enfield, Jennifer Saunders e Dawn French e molti altri ancora.

Si tratta di un’iniziativa dal risvolto benefico. Per ogni episodio infatti, Audible donerà una certa somma costante a una diversa associazione, per offrire il supporto necessario in questo complesso periodo di emergenza. Un modo interessante per fare del bene, fornendo anche dell’intrattenimento a tutta la popolazione attualmente in isolamento.