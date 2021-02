Sing “Yesterday” For Me, la versione integrale del manga arriva in Italia

Sing “Yesterday” for Me è un manga che racconta una storia all’apparenza semplice ma che suscita emozioni profonde. L’opera di Kei Toume è moderna e struggente, tanto che l’anime tratto dalla storia ha riscosso un successo inaudito in tutto il mondo. E ora questa storia di sogni infranti e nuove speranze arriva in versione integrale per Planet Manga, edito da Panini Comics.

Sing “Yesterday” for Me

Rikuo Uozumi è un ragazzo che non ha sogni né ambizioni. Lavora in un minimarket, arrabattando abbastanza soldi per arrivare a fine del mese. Una vita che sembra triste da fuori ma alla quale lui si è abituato. Non si rende conto di vivere prigioniero di sentimenti che non riesce a dimenticare. Ma la vita trova sempre un modo per fare guardare avanti anche il più disilluso dei protagonisti. Rikuo è innamorato di una ex-compagna di corso, Shinako Morinome. Ma nella sua vita entra all’improvviso l’eccentrica Haru Nozaka, con il suo corvo di nome Kansuke.

Senza quasi accorgersene, Rikuo si ritrova a prendere decisioni fondamentali per la propria vita, mentre la storia con queste due ragazze così diverse fra loro si intensifica.

Il manga di Kei Toume finalmente in Italia

Kei Toume, celebre in Italia anche per opere come Il silenzio degli innocenti e Vita da Cavie, ha pubblicato Sing “Yesterday” for Me fra il 1997 e il 2015. Un’opera che ha tanto incantato nella sua madrepatria da pubblicare un anime dedicato, che potete trovare su Crunchyroll (uno dei servizi di streaming disponibili in Italia). E che ora Panini Comics pubblica per Planet Manga.

Il primo volume della saga è uscito ieri 18 febbraio 2021, potete trovarlo in libreria e fumetteria, oppure sul sito di Panini al prezzo consigliato di 7 euro. Sul sito dell’editore potete anche trovare un pack speciale con i primi due volumi e una cartolina speciale. Inizierete a emozionarvi già mentre fate l’ordine.