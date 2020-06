Skam Italia: arriva un video musicale per celebrare la serie...

Online è stato pubblicato il video ufficiale del brano THAI interpretato da Francesco Centorame e Ludovico Tersigni. I due protagonisti di SKAM Italia sono stati rispettivamente interpreti di Elia Santini e Giovanni Garau. Il filmato è reperibile sui canali social di TIM Vision e Netflix mentre la singola traccia è disponibile su Spotify.

Skam è una serie TV nata in Norvegia e ci racconta le vicende quotidiane degli adolescenti della Hartvig Nissen School, un liceo che si trova nel ricco quartiere di Frogner, nell’estremità occidentale di Oslo. Ogni stagione segue, in modo ravvicinato, le vicende di un diverso personaggio.

Prima della messa in onda di ciascun episodio, venivano quotidianamente pubblicate nuove clip, conversazioni o post sui social media sul sito ufficiale della NRK (azienda pubblica norvegese responsabile della teleradiodiffusione in Norvegia). Ogni stagione si concentra su argomenti particolari, raccontandoci storie diverse da differenti punti di vista. La prima stagione è andata in onda nel 2015 e la quarta ed ultima nel 2017, segnando la fine di una delle serie TV più viste negli ultimi anni dagli adolescenti. Skam Italia è definita dalla stampa internazionale come la miglior versione remake del format norvegese.

La serie ha ricevuto due riconoscimenti

Gli episodi sono accompagnati da contenuti extra pubblicati quotidianamente sul sito web ufficiale. Tutto ciò attraverso delle clip, che compongono un episodio, e alcuni messaggi dal punto di vista del protagonista della stagione. A partire dalla terza stagione le clip sono pubblicate solamente su TIMvision. Per la quarta stagione non ci saranno più le clip giornaliere e i contenuti extra quotidiani. Di seguito i premi ricevuti dalla serie: Diversity Media Awards 2019 – Miglior serie TV italiana. Golden Couch Award – Migliore serie TV dell’anno 2018/2019.