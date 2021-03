Per l’8 marzo Sky Cinema lancia un canale dedicato alle donne

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, arriva Sky Cinema Collection Women. Il canale di Sky dedicato alle donne sarà disponibile da lunedì 8 a venerdì 12 marzo 2021 e proporrà oltre 30 pellicole che descrivono al meglio le varie sfumature del mondo femminile.

Sky Cinema Collection Women, in arrivo l’8 marzo

Nel canale dedicato alle donne, in arrivo su Sky e NOW TV, ci saranno molte novità tra cui la prima visione de L’assistente della Star in arrivo lunedì 8 marzo alle ore 21:15 su Sky Cinema uno e in seconda serata su Sky Cinema Collection.

In arrivo anche Non Conosci Papicha, in arrivo martedì 9 marzo alle 21:15 su Sky Cinema Due e in seconda serata su Sky Cinema Collection. Tra le pellicole in programmazione troviamo anche:

Radioactive , un film che ci racconta la vita della scienziata due volte premio Nobel Marie Curie, a cui dà il volto Rosamund Pike;

Una Giusta Causa , la biografia dell'icona del femminismo Ruth Ginsburg, interpretata da Felicity Jones;

Piccole Donne, la rilettura di uno dei classici della letteratura diretto da Greta Gerwig con Saoirse Ronan, Emma Watson, Laura Dern e Meryl Streep;

Frida , la biografia della pittrice messicana interpretata da Salma Hayek;

Erin Brockovich – Forte come la Verità , la pellicola di Steven Soderbergh con una tenace Julia Roberts, protagonista anche della pellicola sull'emancipazione Mona Lisa Smile con Kirsten Dunst e Julia Stiles;

Thelma & Louise , il road movie diventato un cult con Susan Sarandon e Geena Davis, dirette da Ridley Scott;

, il road movie diventato un cult con Susan Sarandon e Geena Davis, dirette da Ridley Scott; Ragazze Vincenti, emozionante film dove ritroviamo Geena Davis, insieme a Tom Hanks e Madonna.

