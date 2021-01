Sky Rojo, il trailer della nuova serie Netflix dai creatori de La Casa di Carta

Arriva il trailer di Sky Rojo, una nuova serie di Álex Pina e Esther Martínez Lobato, ovvero gli autorid e La casa di carta. Nel video viene svelata anche la data di uscita ufficiale della serie spagnola: il 19 marzo. Lo show è la seconda serie di Álex Pina per Netflix. Ricordiamo che l’autore è vincolato da un accordo pluriennale. Nella sinossi viene descritta come una serie “ricca di azione, umorismo nera e tanta adrenalina”.

La sinossi di Sky Rojo

Il focus principale è su Coral, Wendy e Gina, tre prostitute di origine rispettivamente cubane, spagnole e argentine. Le ragazze sono in fuga dallo strip club in cui lavorano per trovare la libertà ma il loro protettore Romeo con i suoi uomini, Moisés e Christian, decidono di inseguirle. Insieme le donne iniziano un viaggio ricco di insidie e pericoli che le costringe a vivere come se fosse ogni giorno fosse sempre l’ultimo. Nel frattempo l’amicizia che le lega cresce e scoprono una cosa fondamentale: insieme sono una grande forza. Pina, in una precedente occasione, ha definito la serie una “serie ad alto rischio, non solo a causa del tema, che è la prostituzione e il traffico di esseri umani, ma anche per dell’approccio che stiamo proponendo”.

Nel cast di Sky Rojo troviamo Miguel Ángel Silvestre e Verónica Sánchez. Il resto del cast comprende Lali Esposito, Asier Etxeandia, Yany Prado e Enric Auquer. Girata tra Madrid e Tenerife e prodotta da Vancouver Media, la serie ha già confermato due stagioni che saranno composte da 8 episodi. La durata di ogni episodio è di 25 minuti. Ennesima serie spagnola pronta a sbarcare su Netflix. Álex Pina e Esther Martínez Lobato, dopo il grande successo ottenuto con La casa di carta, sperano di conquistare di nuovo il pubblico.