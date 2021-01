Slam Dunk: in arrivo un nuovo film

Il creatore e artista di manga Takehiko Inoue ha annunciato sul suo account Twitter che il suo manga sul basket Slam Dunk sta ispirando un nuovo film. Sebbene l’annuncio originale di Inoue non abbia rivelato se il film sarà anime o live-action, il sito ufficiale dello show cita lo studio di anime Toei Animation e descrive il progetto come un film anime. Inoue ha pubblicato il suo iconico manga sportivo sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 1990 al 1996 per un totale di 31 volumi. Il manga ha ispirato un anime televisivo nel 1993 e ha ricevuto quattro sequel di film anime. Di seguito l’annuncio del film di Slam Dunk:

La sinossi della serie

Per chi non conoscesse la storia, ecco la sinossi: “Hanamichi Sakuragi è un giovane teppista attaccabrighe che si iscrive al primo anno della scuola superiore Shohoku, nella prefettura di Kanagawa. È particolarmente sfortunato con le ragazze e ciò lo rende il triste bersaglio delle ripetute prese in giro da parte dei suoi amici Mito, Okusu, Takamiya e Noma”. Ma: “Dopo essere stato scaricato da una ragazza che era innamorata di un giocatore di basket, Hanamichi inizia ad odiare visceralmente questo sport; le cose, tuttavia, cambiano quando incontra Haruko Akagi, matricola come lui e appassionata di pallacanestro: la ragazza, infatti, lo incoraggia ad entrare nella squadra di basket della scuola impressionata dalla sua altezza e dalla sua prestanza fisica”. Arriva la svolta: “Hanamichi se ne innamora perdutamente e accetta solo per poterla conquistare”.

Viz Media ha pubblicato tutti i 31 volumi del manga in inglese. Cinedigm ha rilasciato la prima stagione di Slam Dunk, volume uno su DVD solo doppiaggio inglese nel maggio 2015. Toei ha pubblicato quattro volumi in DVD dell’anime con un doppiaggio inglese nel 2005 prima di cessare i suoi piani di distribuzione diretta in Nord America. Il manga è tradotto per la prima volta in Italia da Panini Comics a fine anni Novanta e successivamente da d/visual fra il 2010 e il 2012. L’edizione italiana più recente, composta da 20 volumi di circa 300 pagine e con nuove copertine, è sempre ad opera di Panini, che la sta pubblicando dal 2019.