Smithsonian e IDW pubblicheranno alcuni fumetti divulgativi

Lo Smithsonian collaborerà con IDW Publishing per una serie di graphic novel divulgativi che debutterà in autunno. Al momento, l’ambizioso progetto include fumetti autobiografici, libri illustrati da colorare, adattamenti storici e infine fumetti basati su Time Trials, la serie di video per giovani studenti sviluppata dal National Museum of American History. Ovviamente, ognuno di questi parlerà di arte, scienza, storia e cultura.

Il presidente, editor e Chief Operating Officer di IDW Publishing Chris Ryall ne ha parlato in un comunicato stampa: “Ciò che rende più entusiasmante il lavoro con i curatori, i ricercatori e i guardiani dello zoo dello Smithsonian è che oltre a essere competenti nel loro campo sono veri e propri storyteller. Assieme a loro, utilizzeremo i fumetti per educare e intrattenere i lettori di tutte le età grazie al fascino della storia, della scienza, della tecnologia e della cultura.”

L’importanza della collaborazione tra Smithsonian e IDW secondo l’editor

Secondo Justin Eisinger, Editorial Director of Graphic Novels & Collections di IDW Publishing, i fumetti hanno una qualità che li rende completamente diversi da qualsiasi altro medium. Possono infatti esporre e divulgare idee complesse in un batter d’occhio. Eisinger ha spiegato: “Il fumetto sta diventando sempre più centrale nel lavoro di educatori e insegnanti. Questo progetto rappresenta un’opportunità imperdibile per combinare la qualità del nostro storytelling con il bisogno dello Smithsonian di divulgare le proprie conoscenze.“

Lo Smithsonian si è già cimentato nella creazione di fumetti con Secret Smithsonian Adventures; ha deciso di lavorare con l’editore viste le sue passate pubblicazioni di non fiction. Tra queste troviamo March, una trilogia a fumetti incentrata sull’attività e membro del Congresso John Lewis. Ricordiamo inoltre They Called Us Enemy, il memoir a fumetti nel quale George Takei racconta la propria infanzia in un campo di internamento americano. Takei, classe 1937, è celebre per il ruolo di Hikaru Sulu in Star Trek.