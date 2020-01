Il film su Snake Eyes di G.I. Joe ha un logo ufficiale!

In Giappone sono iniziate le riprese di GI Joe Origins: Snake Eyes, lo spin-off della saga incentrato sull’iconico personaggio che verrà interpretato da Henry Golding. Nel contempo è stato annunciato il cast completo e il logo del film, che trovate di seguito.

GI Joe Origins: Snake Eyes, i dettagli del film

Oltre ad Henry Golding (Crazy Rich) nello show troveremo Samara Weaving nei panni di Scarlett, Ursula Corbero in quelli di di The Baroness. A completare la squadra Iko Uwais nei panni di Hard Master, Andrew Koji che interpreterà Storm Shadow e Steven Allerick nel ruolo del padre del personaggio principale. Haruka Abe è stata ingaggiata per interpretare un ruolo attualmente sconosciuto. Robert Schwentke sarà dietro la macchina da presa di Snake Eyes, con una sceneggiatura di Evan Spiliotopoulos. I produttori del progetto vedranno protagonisti anche Lorenzo di Bonaventura, Erik Howsam, Brian Goldner e Greg Mooradian.

Creati entrambi da Larry Hama nel 1984, Snake Eyes e Storm Shadow sono nemici di vecchia data essendo membri di due fazioni decisamente opposte, e cioè i GI Joe e i COBRA. Il protagonista del film è un ninja vestito di nero, con il volto nascosto. Entra a far parte del gruppo anti-terrorista e diventa in fretta uno dei membri più popolari. Con il tempo riesce a creare un legame speciale con Scarlett, primo membro femminile del team. L’uscita è prevista per il 23 ottobre 2020.

Ricordiamo che Snake Eyes è un personaggio immaginario del G.I. Joe: un vero giocattolo americano, fumetti e serie animate. È uno dei membri originali e più popolari del G.I. Joe Team, ed è noto soprattutto per le sue relazioni con Scarlett e Storm Shadow. Inoltre viene considerato uno dei personaggi cardine del G.I.