Snake Eyes: l’uscita è stata rinviata ufficialmente al 2021

Snake Eyes: G.I. Joe Origins, spinoff dedicato all’omonimo personaggio di G.I. Joe, è stato rinviato. Diretto da Robert Schwentke e con Harry Golding nel ruolo del protagonista, la pellicola dedicata al ninja dei G.I. Joe avrebbe dovuto debuttare il 23 ottobre 2020. La produzione, a causa del coronavirus, ha tuttavia optato per il rinvio nel 2021. Brian Goldner, CEO di Hasbro, ha dichiarato che al momento l’azienda sta studiando diverse soluzioni con Paramount.

Il cast di Snake Eyes

Henry Golding presterà il volto a Snake Eyes, giovane che si unisce al clan dei ninja per vendicare la morte del padre. Andrew Koji vestirà i panni di Storm Shadow, suo fratello di sangue ma anche nemico spietato. Iko Uwais interpreterà Hard Master, il maestro di entrambi. Altri protagonisti sono Úrsula Corberó nel ruolo della Baronessa. Samara Weaving sarà Scarlett. Steven Allerick interpreterà il padre del protagonista. Nel cast anche Haruka Abe e Takehiro Hira, ma i loro ruoli non sono stati svelati.

Nel film, Snake proverà a diventare un membro dell’Arashikage Clan. Questa la trama ufficiale dello show: “Durante la caccia all’uomo che segue l’uccisione di suo padre, Snake Eyes si reca in Giappone e si allena con l’antico clan ninja degli Arashikage. Gli Arashikage hanno lavorato nell’ombra come assassini per generazioni, usando l’inganno per guadagnarsi la reputazione di ninja”. Questo gli creerà grandi vantaggi: “Oltre ad aver sviluppato una grande reputazione per essere in grado di svolgere compiti impossibili”.