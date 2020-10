Snowpiercer, ecco la data della seconda stagione

La prima stagione di Snowpiercer è arrivata su Netflix all’inizio di quest’anno, portando la trama dell’amato romanzo grafico e del film in un nuovo territorio audace. Prima ancora che la serie debuttasse, i fan sapevano in una seconda stagione. Ora arrivano finalmente nuove informazioni in merito. Durante il panel virtuale dello show al Comic-Con di New York, è stato mostrato un breve teaser trailer della seconda stagione. In allegato c’era una nuova informazione: la seconda stagione debutterà il 25 gennaio 2021. Il video mostra anche quello che i fan possono aspettarsi dall’insieme di personaggi dello show, incluso l’elusivo Mr. Wilford (Sean Bean).

Wilford si pensa fosse morto

Il ruolo di Wilford nella serie ha sovvertito le aspettative dei fan per tutta la prima stagione, poiché è stato rivelato all’inizio che Melanie Cavill (Jennifer Connelly) aveva impersonato Wilford per influenzare le decisioni sul treno. Con il passare della stagione, sembrava che Wilford fosse morto poco dopo la partenza di Snowpiercer, sette anni prima, ma ora sappiamo che è invece sopravvissuto a bordo di un secondo treno chiamato “Big Alice”. Altri abitanti di quel treno includono anche Alexandra Cavill (Rowan Blanchard), la presunta figlia morta di Melanie, che si è rivolta ai passeggeri di Snowpiercer nella scena finale della stagione.

“Posso solo dire che Wilford di Sean Bean è vile, divertente e molto ben vestito”, ha detto lo showrunner Graeme Manson in una recente intervista. “La cosa che non sappiamo all’inizio della stagione è cosa ha fatto Wilford alla mente [di Alexandra]”, dice Manson. “Come l’ha messa Wilford contro Melanie?” Snowpiercer è interpretato anche da Daveed Diggs, Mickey Sumner, Alison Wright, Iddo Goldberg, Susan Park, Mike O’Malley, Annalise Basso, Sheila Vand, Lena Hall e Steven Ogg. “Siamo qui proprio ora, con il cast, a finire la stagione 2”, ha aggiunto Manson. “Abbiamo il nostro cast di quarantena e i nostri protocolli COVID qui sul set e lo stiamo concludendo.”