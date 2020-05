Snowpiercer arriverà su Netflix a partire dal prossimo 25 maggio. La serie TV è uno dei prodotti più attesi della attuale stagione televisiva e gli appassionati italiani potranno seguirla puntata dopo puntata sulla piattaforma di streaming. Nell’attesa del debutto ufficiale, si può già avere un assaggio di ciò che attende gli appassionati con il primo trailer, pubblicato poco fa proprio da Netflix.

Snowpiercer arriva su Netflix dal 25 maggio

Questo show si ispira all’opera a fumetti Le Transperceneige, creata nel 1982 da Jacques Lob e Jean-Marc Rochette. Non si tratta del primo adattamento di questo volume, che già in passato era diventato un film molto apprezzato dagli appassionati al punto di essere un piccolo cult del genere. A dirigerlo c’era il recente (multiplo) Premio Oscar Bong Joon-ho, con un cast che comprendeva Chris Evans nei panni del protagonista, Song Kang-ho, John Hurt, Ed Harris e Tilda Swinton.

Questa nuova versione televisiva farà il proprio debutto su Netflix come dicevamo il prossimo 25 maggio. In quella occasione saranno disponibili sulla piattaforma i primi due episodi. La pubblicazione proseguirà il 1 giugno al ritmo di una puntata a settimana, fino ad arrivare a un totale di 10.

Di seguito potete trovare la sinossi ufficiale dello show:

Snowpiercer si svolge in un futuro in cui il mondo è diventato un deserto di ghiaccio. Sette anni dopo l’inizio di questa nuova era glaciale, gli unici uomini a essere sopravvissuti viaggiano su un treno formato da 1001 carrozze, in perpetuo movimento intorno alla Terra. La lotta di classe, l’ingiustizia sociale e la politica di sopravvivenza sono i temi messi in discussione in questo avvincente adattamento televisivo.

Nel cast di questa versione si trovano, tra gli altri, Jennifer Connelly, Daveed Diggs e Katie McGuinness.

