Snowpiercer rinnovato ufficialmente per una terza stagione

“Snowpiercer” è stato rinnovato per una terza stagione, come rivelato da Variety in esclusiva. La notizia del rinnovo arriva poco meno di una settimana prima del lancio della Stagione 2, che debutterà su TNT il 25 gennaio e il 26 gennaio su Netflix. La stagione 1 dello show è andata in onda da maggio a luglio 2020. Ambientata più di sette anni dopo che il mondo è diventato un deserto ghiacciato, “Snowpiercer” è incentrato sui resti dell’umanità che abitano un treno in continuo movimento, con 1001 vagoni, che gira intorno al globo. La serie è basata sulla graphic novel e sull’omonimo film del 2013.

Il cast di Snowpiercer

La serie è interpretata da Jennifer Connelly, Daveed Diggs, Sean Bean, Rowan Blanchard, Alison Wright, Mickey Sumner. Completano la squadra Iddo Goldberg, Katie McGuinness, Lena Hall, Annalise Basso, Sam Otto, Roberto Urbina, Sheila Vand e Steven Ogg.

“Snowpiercer” ha avuto un percorso lungo e tortuoso verso il piccolo schermo. Lo spettacolo è stato sviluppato per la prima volta nel 2015, ordinato per il pilot nel 2016 e per la serie nel 2018. Lo showrunner originale e creatore della serie Josh Friedman ha lasciato lo spettacolo, passando il testimone a Graeme Manson. James Hawes è salito a bordo per dirigere le riprese nel luglio 2018. È stato quindi annunciato che lo spettacolo sarebbe stato trasferito a TBS, ma è stato riportato a TNT nell’ottobre 2019.

“Snowpiercer” è prodotto da Tomorrow Studios insieme a CJ Entertainment, che ha prodotto il film originale. La serie è prodotta da Marty Adelstein e Becky Clements di Tomorrow Studios, Manson, Matthew O’Connor, Ben Rosenblatt, Derrickson. Oltre ai produttori del film originale Bong Joon Ho, Miky Lee, Tae-sung Jeong, Park Chan-wook, Lee Tae-hun e Dooho Choi. Christoph Schrewe è co-produttore esecutivo e ha diretto diversi episodi. Manson, che ha scritto il primo episodio della serie, tornerà come showrunner per la seconda stagione. ITV Studios si occupa della distribuzione internazionale.