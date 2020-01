Snowpiercer: trailer, poster e data di uscita della serie TV!

TBS ha diffuso il nuovo trailer e il poster della prima stagione di Snowpiercer, serie in 10 episodi che naturalmente si baserà sull’omonimo film del 2013 diretto da Bong Joon-ho. A sua volta ispirato alla serie a fumetti francese Le Transperceneige di Jacques Lob, Benjamin Legrand e Jean-Marc Rochette.

Snowpiercer, il trailer

Nel video è stata svelata la data di debutto su TNT, ovvero il 31 maggio 2020. Ambientato in un futuro post-apocalittico in cui il pianeta Terra ha subito una completa glaciazione, Snowpiercer racconta la vita degli ultimi esseri umani sopravvissuti. Questi sono costretti a vivere a bordo di un treno in viaggio costante e continuo intorno al globo. La delicata suddivisione dei vagoni e delle provviste in base alla ricchezza dei passeggeri, porterà ben presto i più poveri alla ribellione.

Sarah Aubrey, vicepresidente esecutivo della programmazione originale di TBS, di recente ha rilasciato alcune dichiarazioni sul progetto. Queste le parole: “Sono una fan del film epico di Bong Joon-ho e ho colto al volo l’occasione di onorare la sua visione originale, ma di espandere allo stesso tempo il mondo e i personaggi grazie a un cast pluripremiato”. Una pellicola che vuole esortare la gente a riflettere: “La fantascienza è il genere perfetto per esaminare i problemi di razza, classe, genere e di risorse naturali con uno storytelling stimolante e capace di spingere la gente a pensare”. Per aggiungere inoltre che: “Snowpiercer esplorerà le questioni rilevanti nel mentre della sua corsa selvaggia e piena di azione”.

Nel cast, al fianco dei protagonisti, troviamo anche nomi come Mickey Sumner, Susan Park, Benjamin Haigh, Sasha Frolova, Katie McGuinness,nAlison Wright, e Annalise Basso.