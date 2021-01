Justice League: la “Snyder Cut” ha una data d’uscita ufficiale...

Abbiamo finalmente una data: la “Snyder Cut” della Justice League arriva su HBO Max il 18 marzo 2021. Il regista conferma che la sua opera sarà un film di quattro ore e non una miniserie, in arrivo sul servizio di streaming americano. Al momento non sappiamo quando possa arrivare in Italia ufficialmente.

La Snyder Cut ha una data ufficiale

Justice League ha avuto un processo creativo travagliato prima della sua uscita nel 2017. Dopo un inizio con il regista Zack Snyder, il film è stato completato da Joss Whedon. I fan hanno quindi dovuto gestire la curiosità di non sapere quale fosse la visione di Snyder per il primo film che ha riunito Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Cyborg e Aquaman. Curiosità che possono soddisfare il 18 marzo 2021. A patto che abbiano un account HBO Max, servizio di streaming che purtroppo esiste solo negli Stati Uniti.

Non abbiamo ancora una data per la Justice League in Italia

Purtroppo, per il nostro Paese non abbiamo ancora certezze. HBO vende i diritti delle proprie serie a vari servizi, da Sky fino a molti servizi pay-per-view. Ma HBO Max è un servizio relativamente nuovo e non sappiamo per certo dove possa approdare. Anche perché sembra che Warner Bros. possa considerare un’uscita cinematografica nei Paesi dov’è possibile farla. E non sappiamo ancora se a marzo il nostro Paese possa rientrare in quel computo.

Per adesso possiamo solo restare in attesa delle tante novità che la Snyder Cut dovrebbe portare, indipendentemente dalla data in uscita in Italia. Sembra che potremo vedere Martian Manhunter, forse anche Death Stroke. Ma soprattutto potremo capire il tono che il regista avrebbe voluto dare al film, intuendo anche quello che sarebbe potuto essere il futuro della DC (con Darkseid come cattivo principale).

Vi teniamo aggiornati per qualsiasi novità.