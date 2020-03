Snyder Cut: ecco il fan-poster vincitore del concorso

Zack Snyder ha svelato il vincitore del concorso di fan poster di Justice League: Snyder Cut. Il regista ha lanciato un contest in cui ha chiesto ai fan di realizzare un poster del cinecomic (relativo allo Snyder Cut) che riuscisse a “catturare nel miglior modo possibile lo spirito del film”. Oggi, attraverso il suo accounto, ha svelato quale poster ha vinto.

Queste le parole di Snyder: “Grazie ancora a tutti per le fantastiche proposte e anche per gli auguri di compleanno, è tutto molto apprezzato. Per quanto riguarda il vincitore del poster, bene, per me questo è quello che non vedo l’ora di appendere al muro nel mio ufficio”.

Il poster mostra il cattivo DC Darkseid nella sua potente gloria. Il suo corpo è coperto da un collage di personaggi che sono apparsi finora nel DC Extended Universe. Inoltre Snyder ha rivelato che il vincitore del premio, che deve ancora essere nominato, riceverà una lista di film usata sul set di Justice League. Incluso un messaggio speciale scritto sul retro.

Continua il mistero sulla Snyder Cut di Justice League

Justice League è uscito nelle sale il 23 novembre 2017. Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di un lutto in famiglia, ha passato il compito a Joss Whedon, che ha supervisionato il film in sua assenza. Da allora si sono susseguite voci circa una fantomatica “Snyder Cut” del film. Su questa ipotesi la Warner Bros. ha sempre cercato di sviare, sostenendo che per completare il film ci vorrebbero “milioni e milioni di dollari”. Inoltre la major difficilmente sarebbe disposta a investire tanti soldi per la distribuzione del film. Il regista ha comunque deciso di diffondere immagini e informazioni sulla Snyder Cut.

Justice League è ispirato all’omonimo gruppo di supereroi dei fumetti DC Comics creato da Gardner Fox. In Justice League, Batman e Wonder Woman reclutano Flash, Aquaman e Cyborg per fronteggiare la minaccia del temibile alieno Steppenwolf e del suo esercito di Parademoni. Justice League è stato distribuito il 16 novembre 2017 in Italia e il giorno seguente negli Stati Uniti, anche in 3D, IMAX e IMAX 3D.