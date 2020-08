Snyder Cut: arriva un teaser in vista del DC FanDome...

Il famigerato taglio di Justice League di Zack Snyder verrà effettivamente rilasciato al pubblico l’anno prossimo. Il movimento Snyder Cut è stato una delle storie di intrattenimento più uniche e discusse negli ultimi cinque anni e molti pensavano che non avrebbe mai visto la luce del giorno. Beh, sta succedendo ufficialmente, grazie in gran parte all’esistenza di HBO Max. Sabato, durante l’evento DC FanDome, avremo il primo trailer per Justice League di Zack Snyder, ma nel frattempo il regista sta regalando qualche anticipazione. Nella giornata odierna è uscito infatti un breve teaser sull’account vero di Snyder. Dura solo circa 20 secondi, ma abbastanza per alimentare la curiosità dei fan.

Justice League è uscito nel 2017

Lo Snyder Cut è una situazione diversa dalle altre al DC FanDome, in quanto è un film che abbiamo già visto completato in passato. Justice League è uscito nelle sale nel 2017, ma la versione che abbiamo visto era ben lontana dalla visione originale di Snyder. Gran parte di ciò che Snyder aveva inizialmente girato è stato tagliato e sostituito quando Joss Whedon ha rilevato le riprese, portando a un prodotto finale molto diverso. Snyder e WarnerMedia hanno annunciato all’inizio di questa estate che i soldi sarebbero stati investiti in post-produzione ed effetti visivi per completare completamente il taglio originale di Justice League.

Il primo trailer di Snyder Cut sarà svelato questo fine settimana durante l’evento DC FanDome online. Il panel di Snyder inizia alle 14:30, ovvero nella seconda metà della giornata. Altri panel includono Wonder Woman 1984, Aquaman, Shazam !, Black Adam, The Suicide Squad, The Batman e The Flash. La Justice League di Zack Snyder sarà presentata in anteprima esclusiva su HBO Max all’inizio della metà del 2021.