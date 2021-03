Snyder Cut: ecco il teaser dedicato a Superman

Dopo un teaser dedicato a Batman, tocca all’Uomo d’Acciaio mostrarsi nella nuova clip. Superman (Henry Cavill) sfoggia il suo costume nero e il glifo d’argento nel breve filmato pubblicato da Zack Snyder. Cavill è stato il primo membro della Justice League a essere scelto o ad apparire sullo schermo, dando origine alla sua versione di Clark Kent in The Man of Steel del 2013. Il costume nero, ovviamente, ha debuttato anche in quel film, ma solo in una sequenza da sogno, apparendo per la prima volta “per davvero” nella prossima uscita. Di seguito il teaser di Superman nella Snyder Cut:

La sinossi della Snyder Cut

Di seguito la sinossi ufficiale della Snyder Cut: “Determinato a garantire che il sacrificio finale di Superman non sia stato vano, Bruce Wayne unisce le forze con Diana Prince”. L’obiettivo: “Di reclutare un squadra di metaumani per proteggere il mondo da un’imminente minaccia di proporzioni catastrofiche”. “Il compito si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, Tutti i membri del gruppo devono affrontare i demoni del loro passato perché possano finalmente unirsi e dare vita ad una lega di eroi senza precedenti”. La squadra si forma: “Ora che Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e The Flash sono uniti, potrebbe essere troppo tardi per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e le loro terribili intenzioni.”

Zack Snyder ha rivelato, circa tre settimane fa, che la Warner Bros. non ha “alcun interesse” per un altro adattamento della DC Comics diretto da Snyder dopo Justice League. WarnerMedia ha speso oltre 70 milioni di dollari per restaurare il leggendario Snyder Cut – il taglio da regista mai visto di Zack Snyder. Il presidente della DC Films Walter Hamada ha confermato a dicembre che Snyder, attualmente, non fa parte del futuro del franchise. Mentre si prepara a lanciare il suo taglio alla regia di quattro ore con rating R, il regista ha dunque ribadito che non ci sono piani per un Justice League 2. Intervistato da I Minutemen, ha spiegato che, “per quanto ne sappia, non c’è interesse né desiderio da parte della Warner Bros. di fare altri di questi film.” Una Justice League 2 diventa quindi ipotesi davvero remota.