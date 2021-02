Svelato il primo trailer di Justice League: Snyder Cut

HBO Max ha recentemente rilasciato il primo trailer ufficiale di Justice League: Snyder Cut. L’arrivo della pellicola, della durata di quattro ore, è previsto per marzo 2021. Siete pronti a vedere i vostri supereroi preferiti in azione? Allora guardate insieme a noi l’esplosivo trailer che trovate qui sotto.

Justice League Snyder Cut: ecco il trailer ufficiale

Nel trailer, che potete vedere qui sopra, possiamo già ammirare alcune scene della pellicola e rivedere i nostri attori preferiti nei panni dei mitici supereroi. Nel video abbiamo la possibilità di rivedere anche il famoso Jared Leto nei panni di Joker, che ritorna dopo gli eventi di Suicide Squad. Questa volta sembra che il cattivone, nemesi di Batman, avrà più spazio all’interno della pellicola e potrà confrontarsi con il Cavaliere Oscuro.

Inoltre abbiamo la possibilità di vedere Joe Manganiello nei panni di Deathstroke. Questa pellicola offrirà molteplici novità e il pubblico è pronto a scoprirle tutte in circa quattro ore di sequenze inedite e mai viste prima d’ora.

Come ben ricorderete, questa versione di Justice League è una risposta alle richieste di rilasciare la “Snyder Cut” del film piuttosto che la versione realizzata da Joss Whedon, che ha raggiunto i cinema nel 2017. Tuttavia, non si tratta di un semplice montaggio o restauro. Si ritiene che WarnerMedia abbia versato 70 milioni di dollari nel progetto, compresa fotografia ed effetti nuovi di zecca. Oltretutto non ci aspettiamo nulla da parte di Whedon in questa produzione.

Come vi abbiamo riferito poco fa, il film sarà presentato in anteprima il 18 marzo e sarà disponibile ufficialmente su HBO Max.

