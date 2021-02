Snyder Cut: arriverà una versione in bianco e nero

Il regista Zack Snyder ha confermato che ci sarà un’edizione in bianco e nero della Snyder Cut. “Stiamo finendo proprio ora la versione in bianco e nero di Justice League. Si chiama Justice Is Grey Edition. È così che la chiamo”, ha detto il regista in un’intervista a Minutemen. In vista dell’uscita del trailer integrale, Snyder aveva condiviso frammenti in scala di grigi del suo taglio di Justice League sul suo account Vero, incluso un trailer in bianco e nero nel novembre 2020.

In passato, il regista ha inoltre affermato che la sua versione ideale di Justice League sarebbe stata un’esperienza IMAX in bianco e nero. “Questa per me è l’esperienza più fan-centrica, più pura, più Justice League”, ha detto. Una data di uscita per la Justice Is Grey Edition non è stata ancora rivelata.

Zack Snyder parla di una Justice League 2

Zack Snyder ha svelato che la Warner Bros. non ha “alcun interesse” per un altro adattamento della DC Comics diretto da Snyder dopo Justice League. D’altronde WarnerMedia ha speso oltre 70 milioni di dollari per restaurare il leggendario Snyder Cut – il taglio da regista mai visto di Zack Snyder. Il presidente della DC Films Walter Hamada ha confermato a dicembre che Snyder attualmente non fa parte del futuro del franchise. Intervistato da I Minutemen, il regista ha spiegato che “per quanto ne sappia, non c’è interesse né desiderio da parte della Warner Bros. di fare altri di questi film.” Una Justice League 2 diventa quindi ipotesi davvero remota.

Justice League di Zack Snyder vede nel cast Ben Affleck come Batman, Gal Gadot come Wonder Woman, Henry Cavill come Superman, Amy Adams come Lois Lane. Oltre a Jason Momoa come Aquaman, Ezra Miller come The Flash, Ray Fisher come Cyborg, Jeremy Irons come Alfred Pennyworth, Diane Lane come Martha Kent. Completano la squadra Ray Porter come Darkseid, Ciarán Hinds come Steppenwolf, Jesse Eisenberg come Lex Luthor e JK Simmons come Commissario Gordon. Il film arriva su HBO Max il 18 marzo.