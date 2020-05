La reazione di alcuni fan riguardo la notizia è stata immortalata in un filmato messo in rete

L’annuncio della WarnerMedia dell’uscita della Snyder Cut di Justice League nel 2021, in streaming esclusivamente su HBO Max, ha mandato i fan in visibilio. Online è stato pubblicato il video dell’annuncio da parte di Zack Snyder con la reazione di alcuni fan.

The exact moment when Zack Snyder announced his Justice League is coming!#ReleaseTheSnyderCut pic.twitter.com/NWDAtfbhtD — ComicBook.com (@ComicBook) May 21, 2020

Al momento si parla di un film classico, della durata però di quasi quattro ore, o di una miniserie in alternativa con circa sei episodi. Zack Snyder si è detto entusiasta di questa grande opportunità: “Chiaramente ciò non accadrebbe senza di loro”, ha sottolineato, riferendosi ai fan. “Questo ritorno è la realizzazione della mia visione del film, in questo formato, in questa lunghezza, è senza precedenti oltre ad essere una mossa coraggiosa”.

Robert Grrenblatt esprime tutta la sua soddisfazione

“Da quando sono arrivato qui 14 mesi fa, il canto di #ReleaseTheSnyderCut è stato un drumbeat quotidiano nei nostri uffici e nelle nostre caselle di posta“, ha dichiarato Robert Greenblatt, Presidente, Warner Media Entertainment e Direct-To-Consumer. Per poi aggiungere: “Bene siamo entusiasti di soddisfare i fan. Siamo oltremodo entusiasti di poter rilasciare la visione definitiva di Zack per questo film previsto nel 2021”. Il presidente ha poi concluso: “Questo non sarebbe mai successo se non fosse stato per il duro lavoro e gli sforzi combinati dei team di HBO Max e Warner Bros. Pictures”.

Secondo indiscrezioni, Snyder sta rimettendo insieme la squadra per il lavoro di post-produzione sul film. Inoltre la troupe, che era stata inizialmente assunta per il film, sta lavorando ad una nuova colonna sonora e su nuovi e vecchi effetti visivi. Snyder potrebbe riportare alcuni degli attori originali del film per registrare nuovi dialoghi. I costi per questa fase finale si aggirano intorno ai 20-30 milioni di dollari secondo alcune fonti. “Sarà una cosa completamente nuova e, soprattutto per chi ha visto la versione rilasciata, un’esperienza separata da quel film. Avete probabilmente visto solo un quarto di ciò che ho fatto” ha dichiarato il regista sulla Snyder Cut.