Solo: A Star Wars Story continuerà su Disney+

Un nuovo rapporto di Star Wars Unity afferma che è in fase di sviluppo una serie per il servizio streaming

Mentre Solo: A Star Wars Story potrebbe aver raccolto di meno di quanto preventivato al botteghino dopo la sua uscita cinematografica nel 2018, il film prequel di Star Wars ha scatenato la voglia dei fan che sperano ardentemente in un sequel dello show. L’attore Alden Ehrenreich aveva rivelato di aver sentito alcune discussioni in merito alla possibilità di continuare la storia di Solo. Ora quelle possibilità pare siano molto più concrete. Un nuovo rapporto di Star Wars Unity afferma che è in fase di sviluppo una serie per Disney+. Al momento non è stata annunciata alcuna data di uscita provvisoria o conferma ufficiale da parte della Disney.

Solo: A Star Wars Story è uscito nel maggio 2018

Il rapporto arriva dopo i commenti di Ehrenreich all’inizio di questo mese e indica che potrebbe aver sentito discussioni sulla ripresa del suo ruolo di giovane Han Solo, anche se non in un film già pianificato. Infine la scorsa settimana si è inoltre parlato della possibilità che Donald Glover riprenda il suo ruolo di giovane Lando Calrissian in una serie indipendente Disney+. Per ulteriori aggiornamenti bisognerà a questo punto attendere le prossime notizie.

Rilasciato nei cinema a maggio 2018, Solo: A Star Wars Story ha rivelato le origini di Han Solo come orfano che ha abbandonato la Marina imperiale per diventare un contrabbandiere con un cuore d’oro. Il film ha guadagnato $ 393,2 milioni con un budget di produzione dichiarato di $ 275 milioni. Da allora, i fan hanno espresso il supporto per un sequel che continui la storia dei personaggi nell’universo di Star Wars. Diretto da Ron Howard e da una sceneggiatura di Lawrence e Jon Kasdan, Solo: A Star Wars Story è interpretato da Alden Ehrenreich, Donald Glover, Joonas Suotamo, Emilia Clarke, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge, Michael K. Williams e Woody Harrelson. Sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ottiene il 70% delle recensioni professionali positive, con un voto medio di 6,4 su 10 basato su 471 critiche, mentre su Metacritic ha un punteggio di 62 su 100 basato su 54 recensioni.