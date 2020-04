Solo: un sequel al momento è improbabile

Solo, uscito nelle sale a maggio del 2018, è stato il secondo spin-off della saga di Star Wars dopo Rogue One. Il suo debutto in sala è stato accolto in maniera abbastanza positiva dalla critica, ma il flop al box office del film ha costretto la Disney e la Lucasfilm a cambiare rotta su eventuali altri spin-off. Con il debutto della piattaforma streaming Disney+, molti rumor hanno spinto verso un possibile sequel dello spin-off. Joe Kasdan, co-sceneggiatore del film, via Twitter ha spento però tutte le speranze.

Don't think anyone's pursuing a Solo sequel at the moment @KenobiJj I think a feature, at this point, would be a tough sell & the D+ Star Wars slate is really…pretty packed, all shows I'm lookin forward to. My work on Indy is long over but I'm excited there's forward movement!

— Jon Kasdan (@JonKasdan) March 30, 2020