Sonic – Il film è pronto ad arrivare in DVD, Blu-Ray e tante altre edizioni anche in Italia. L’avventura del porcospino blu di SEGA, diventata un discreto successo cinematografico qualche settimana fa, debutterà in edizione home video a partire dal 10 giugno. L’annuncio è arrivato nelle ultime ore da Universal Pictures Home Entertainment Italia. Siete pronti a riscoprire questa sorprendente pellicola?

Sonic – Il film, il DVD sarà disponibile dal 10 giugno

Il film arriverà in tante edizioni differenti, per accontentare tutti i fan grandi e piccoli del personaggio. Sarà infatti possibile acquistare Sonic – Il film in DVD, Blu-Ray, Blu-Ray Steelbook, 4K Ultra HD e in Digital HD. In questo modo, qualunque sia la piattaforma su cui vorrete (ri)guardare la nuova avventura del porcospino blu, avrete la possibilità di farlo.

Non mancheranno poi ovviamente tanti contenuti bonus, disponibili nelle differenti edizioni. Sarà un modo per tutti gli appassionati per approfondire la pellicola con i diversi making of o semplicemente farsi quattro risate con le sequenze scartate e gli errori di scena. Di seguito l’elenco dei principali contenuti aggiuntivi disponibili:

Scene inedite e blooper

Bufera blu: la nascita di Sonic

La creazione di Robotnik con Jim Carrey

Per amore di Sonic

Il giro del mondo in 80 secondi

Questa invece è la sinossi ufficiale del film:

Dotato di un’incredibile velocità, Sonic aka il riccio blu approda sulla Terra e ne fa la sua nuova casa. Questo finché non complica le cose attirando l’attenzione del malvagio Dr. Robotnik, con cui ingaggia una vera e propria corsa attraverso il globo per cercare di impedirgli di dominare il mondo. Trova un inatteso aiuto nello sceriffo Tom Wachowski per salvare il pianeta in questa divertente avventura per tutta la famiglia.

Sonic – Il Film, diretto da Jeff Fowler e con James Marsden, Ben Schwartz e Jim Carrey tra i suoi protagonisti, sarà disponibile in DVD e Blu-Ray a partire dal 10 giugno.