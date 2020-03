Sonic corre rapidamente in Home Video

Paramount Pictures ha deciso di anticipare il lancio di Sonic – Il film sulle piattaforme digitali. Lo show, tratto dalla famosa serie di videogame SEGA, sbarcherà in Video On Demand a partire dal 31 marzo negli Stati Uniti. L’uscita su supporti fisici (DVD, Blu-Ray e 4K) è prevista per il 19 maggio. La scelta nasce per il coronavirus che ha spinto tanti studios ad anticiapare le uscite in digitale. Nel cofanetto troveremo una gran quantità di contenuti esclusivi. Tra questi il commento del regista Jeff Fowler e del doppiatore di Sonic Ben Schwartz, alcune scene eliminate, e simpatici blooper. Oltre ad alcuni approfondimenti di Jim Carrey sul suo personaggio, il Dottor Eggman e molte interviste all’intero cast. Al momento non si ha ancora una data per la pubblicazione italiana, ma non dovrebbe scostarsi di molto rispetto a quella statunitense.

James Marsden ha firmato per vari sequel

James Marsden, star di Sonic – Il film, durante un podcast di Variety ha confermato di avere più sequel in accordo con la Blue Blur. Sonic – Il film è stato un grandissimo successo dopo un inizio con molti di dubbi. Colpa della rivelazione di quel teaser che ha lasciato i fan molto delusi. Dalla sua ri-progettazione però ha conquistato ampi consensi tangibili con gli incassi. Marsden ha confermato che sarà presente in qualsiasi avventura futura di Sonic – Il film nel corso dell’intervista. “Credo, non so se dovrei dire”, ha esordito l’attore. Per poi aggiungere: “Quanti sequel vogliono fare. La mia risposta è comunque sì. La troupe è composta da un gruppo di persone davvero straordinarie. È stato incredibile poter vedere Jim Carrey in azione“.

Sonic – Il film vede protagonista Ben Schwartz come voce dell’omonimo riccio. Oltre a James Marsden nei panni di Tom Wachowski, un agente di polizia che fa amicizia con Sonic, e Jim Carrey nei panni del Dr. Robotnik, classico scienziato cattivo del franchise.