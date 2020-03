Sonic – Il film: il protagonista ha già firmato per i sequel

James Marsden, star di Sonic – Il film, durante un podcast di Variety ha confermato di avere più sequel in accordo con la Blue Blur. Sonic – Il film è stato un grandissimo successo dopo un inizio ricco di dubbi. Colpa della rivelazione di quel teaser che ha lasciato i fan molto delusi. Dalla sua ri-progettazione però ha conquistato ampi consensi tangibili con gli incassi. Tanto da spingere la produzione a proiettarsi verso un sequel che punta a far risaltare elementi che i fan più accaniti di Sonic potrebbero non aver visto nel primo film.

James Marsden entusiasta di aver lavorato con Jim Carrey

Marsden ha confermato che sarà presente in qualsiasi avventura futura di Sonic – Il film nel corso dell’intervista. “Credo, non so se dovrei dire”, ha esordito l’attore. Per poi aggiungere: “Quanti sequel vogliono fare. La mia risposta è comunque sì. La troupe è composta da un gruppo di persone davvero straordinarie. È stato incredibile poter vedere Jim Carrey in azione“. Un successo inaspettato: “Penso che questo sia stato il suo secondo più grande weekend d’apertura di tutti i suoi film. Io stesso ero un po’ stupito da quelle statistiche. Ricordo che lui sorrideva, ne era felice”. E ha concluso: “Io sono cresciuto emulandolo e guardando in In Living Color. Prendersi una piccola pausa dal cinema, tornare con la serie Showtime e poi con Sonic – Il film è stata una vera gioia, Jim è sempre stato una fonte d’ispirazione per me”.

Sonic – Il film è attualmente in sala e vede protagonista Ben Schwartz come voce dell’omonimo riccio. Oltre a James Marsden nei panni di Tom Wachowski, un agente di polizia che fa amicizia con Sonic, e Jim Carrey nei panni del Dr. Robotnik, classico scienziato cattivo del franchise. Al 5 marzo 2020, lo show ha incassato 131 milioni di dollari in Nord America e 141 milioni nel resto del mondo, per un totale di 272 milioni di dollari.