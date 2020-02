Sonic – Il film: per Jim Carrey il redesign ha aiutato il film

C’erano molti dubbi sul fatto che Sonic the Hedgehog avrebbe avuto successo dopo il trailer iniziale pubblicato lo scorso anno. Le prime immagini diffuse infatti scatenarono reazioni negative da parte dei fan. Lo stesso Jim Carrey, alias Dr. Robotnik, temeva il peggio. Ora l’attore spiega come il redisign abbia in effetti aiutato il film. Queste le sue parole a Fox News: “Penso che si sia rivelata un’ottima cosa. Grazie ad una cooperativa in cui tutti erano presenti nella creazione”. Per poi aggiungere: “Penso che alla fine tutti si siano sentiti soddisfatti perché il regista Jeff Fowler ha dato fiducia all’opera”. Secondo indiscrezioni, il re-design di Sonic sarebbe costato attorno ai 5 milioni di dollari, portando il budget complessivo del film a 87 milioni di dollari.

Ottimo esordio di Sonic al cinema

Intanto con 57 milioni di dollari in tre giorni Sonic ha battuto Pokemon: Detective Pikachu ottenendo il maggiore esordio di sempre per un film tratto da un videogioco. Costato circa 85 milioni di dollari, Sonic ha registrato un debutto da 100 milioni di dollari in tutto il mondo: a livello globale, quindi, il record è ancora nettamente in mano a Detective Pikachu, che debuttò con 157.3 milioni di dollari.

Il film è uscito nelle sale cinematografiche italiane il 13 febbraio 2020 e il 14 febbraio in quelle statunitensi, ricevendo recensioni generalmente positive da parte della critica. Quest’ultima ha elogiato le performance del cast (in particolare quella di Jim Carrey), la trama, il design di Sonic e la sua fedeltà al materiale originale. Gli effetti visivi sono stati realizzati da Industrial Light & Magic, Blur Studio, Digital Domain e Moving Picture Company. Il design del protagonista Sonic, a differenza delle precedenti incarnazioni, cambiò drasticamente, venendo realizzato con più pelo, occhi separati, scarpe diverse e corporatura più umana. La pellicola entrò in produzione nel 2013.