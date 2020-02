Sonic – Il film, un attore parla di voci su The Rock nel sequel

Sonic – Il film è arrivato nell’ultimo week-end al cinema ottenendo un ottimo successo. Nonostante le polemiche (o forse anche grazie a esse) la prima avventura cinematografica del riccio blu è riuscita a raccogliere circa 75 milioni di dollari in patria negli ultimi giorni, con altri 50 dal resto del mondo. La porta di un seguito, già desiderato dagli autori, sembra essere quindi aperta e potrebbe portare a un incontro eccezionale. Ci sono infatti voci di una possibile apparizione di The Rock nel sequel di Sonic – Il film.

Sonic – Il film, potrebbe esserci The Rock nel sequel?

A suggerire questa possibilità è Neal McDonough, attore noto tra gli altri per i suoi ruoli nell’universo Marvel e nell’Arrowverse, che nel film interpreta il Maggiore Bennington. Una parte minore che risulta rilevante principalmente in uno scambio con il Dr. Robotnik di Jim Carrey. Durante un incontro al FAN EXPO di Vancouver, l’attore ha inizialmente parlato del successo del film:

“Quando ho visto il trailer, il primo trailer, pensavo fosse buono. Ma quello che ho visto nel film era fantastico. C’era qualcosa adatto a tutti. C’erano battute più adulte inserite di nascosto, che noi capiremmo ma i bambini no e battute che i bambini capirebbero e gli adulti non per forza […] E quello che hanno fatto con Sonic penso lo abbia reso davvero fantastico. Richiamava quello che era il videogame e penso ci abbino preso in pieno. Penso sia per questo che è il film numero uno sul pianeta ora come ora“.

Successivamente ha parlato del possibile seguito, accennando alle voci che ha sentito dietro le quinte:

“Non vedo l’ora di iniziare con la parte due. Ho già sentito voci in merito alla possibilità che ci sarà The Rock. The Rock peraltro è nella parte due di qualsiasi cosa“.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere The Rock in un sequel di Sonic – Il film?