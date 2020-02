Sony aveva un piano per portare Spider-Man fuori dal MCU

In una recente intervista con MTV News, Tom Holland ha rivelato che la Sony aveva già dei piani per introdurre il personaggio di Spider-Man in un universo non controllato dalla Marvel. “Il futuro di Spider-Man alla Sony è ancora molto luminoso e abbiamo avuto un’idea veramente, veramente incredibile su come portare Spider-Man al di fuori del MCU”, ha dichiarato. Per poi aggiungere: “Tom Rothman e Amy Pascal erano davvero fiduciosi sul fatto che avrebbero reso giustizia e realizzato un film del calibro che un personaggio come Spider-Man richiede”. E ancora: “A parte questo, però, sono davvero contento di essere tornato nel MCU e di lavorare nuovamente con tutta la squadra, perché credo che il MCU è il posto al quale appartiene Spidey ora”.

Tom Holland ha inoltre espresso gratitudine per il suo ruolo: “Sono veramente grato a Bob Iger e Tom Rothman per avermi permesso di essere ancora parte di questo processo che aveva come obiettivo quello di riportare Spidey a casa. È stata un’esperienza incredibile e… potrò vantarmi per sempre di aver salvato Spider-Man!” Nel corso dell’intervista, Holland ha anche confermato che le riprese di Spider-Man 3 partiranno ufficialmente il prossimo luglio.

Spider-Man 3 dovrebbe arrivare nelle sale il 16 luglio 2021

Jon Watts tornerà a dirigere il terzo film, mentre il resto del cast non è stato ancora rivelato. Si prevede comunque un ritorno di Jacob Battalon e Zendaya. A produrre il film sarà Kevin Feige, il presidente dei Marvel Studios, che sarà affiancato ancora una volta da Amy Pascal. Quest’ultima ha dichiarato di recente: “Questo è fantastico. La storia di Peter Parker ha avuto una svolta drammatica in Far From Home, e non potrei essere più felice che lavoreremo insieme per vedere dove andrà il suo viaggio”. La pellicola Marvel e Sony dovrebbe arrivare nelle sale il 16 luglio 2021.