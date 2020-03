Sony rinvia Morbius e Ghostbusters: Legacy (ma non Venom 2)...

Proseguono i rinvii delle uscite cinematografiche, dovuti ovviamente all’emergenza contagio da nuovo Coronavirus. Tra la chiusura delle sale e l’isolamento che rende difficile proseguire con la produzione delle pellicole, sono ormai molti i film che hanno dovuto cambiare data di debutto. Nelle ultime ore è arrivato l’annuncio da parte di Sony, che ha rimandato al 2021 Morbius, Ghostbusters: Legacy e non solo.

Morbius rimandato, non uscirà questa estate, così come Ghostbusters: Legacy

Il primo in ordine cronologico a subire un rinvio sarà Ghostbusters: Legacy. L’attesissimo terzo capitolo della saga ambientato nella stessa continuity con i due film degli anni ’80 non debutterà quindi come previsto il 10 luglio, ma avanzerà di diversi mesi fino al marzo 2021.

Situazione simile per Morbius, secondo passo nella formazione dell’universo Sony/Marvel con Jared Leto protagonista. Invece che il 31 luglio di quest’anno, lo vedremo in sala il 19 marzo del 2021, circa sette mesi dopo. È interessante notare come per ora non ci siano stati annunci sulla release di Venom 2, ancora previsto per ottobre. Forse i due film avranno meno collegamenti del previsto tra loro se è possibile invertirne (almeno per ora) l’ordine di uscita nelle sale. Staremo a vedere se ci saranno cambiamenti in questo senso nelle settimane a venire.

Tra gli altri progetti che hanno subito un rinvio c’è anche il tanto chiacchierato progetto su Uncharted. Il film, che non ha potuto iniziare la produzione proprio a causa dell’emergenza e che già quindi si sapeva non sarebbe uscito nei tempi previsti, dovrebbe ora debuttare l’8 ottobre 2021. Questo ha comportato il rinvio di un altro progetto dell’universo di Venom ancora senza titolo, che occupava quella data prima della riorganizzazione.

In chiusura troviamo Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga che passa dall’agosto di quest’anno al 15 gennaio 2021. In questa data originariamente c’era Fatherhood, che ora uscirà (in anticipo) il 23 ottobre 2020. Ancora nessuna notizia per Greyhound invece, inizialmente previsto per giugno ma ora senza un debutto ufficiale.