Sophie Turner dura su chi viola la quarantena

Sophie Turner non condivide le ragioni di Evangeline Lilly per evitare la quarantena. L’attrice di Game of Thrones ha criticato la collega che di recente aveva espresso tutta la sua insofferenza nello stare in casa propria. Nei giorni scorsi l’interprete di Hope van Dyne nel Marvel Cinematic Universe ha scatenato un duro dibattito con il suo ultimo post di Instagram. In pratica la Lilly ha ammesso di non voler rispettare la quarantena che la costringeva a sacrificare la sua libertà, preferendo quest’ultima alla propria salute. Diverse star si sono schierate contro questa visione, così come tanti dei suoi fan.

Tra le persone che hanno risposto in maniera dura c’è Sophie Turner. Durante un video in diretta su Instagram, l’attrice – insieme al marito Joe Jonas – ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. “Non siate dannatamente stupidi. State a casa. Anche se date più valore alla vostra libertà che alla vostra vita’”. Per poi aggiungere: “Non me ne frega niente della vostra libertà. Potreste infettare altre persone che vi circondano, persone vulnerabili. Perciò state a casa ragazzi. Non è figo, non è da adulti, e non è intelligente”. Parole chiaramente in contrapposizione a quelle di Evangeline Lilly.

i’m living for sophie turner dragging evangeline lilly and vanessa hudgens after they said the coronavirus quarantine is overdramatic and they value their freedoms over their health. sophie did not come to play pic.twitter.com/yWJckWPDDX — rey (@dicksgraysn) March 20, 2020

Sophie Turner ha nostalgia del Trono di Spade

Di recente la, parlando con ELLE, ha spiegato che cosa le manca di più del periodo del Trono di Spade. Queste le sue parole: “Mi manca tutto. Mi manca davvero, profondamente, profondamente. Mi mancano i costumi. Il set, mi manca la sensazione che ho avuto quando sono andata sul set con il mio costume, ed è stato incredibilmente fortificante. Mi mancano le persone. Mi manca tutto. Ci tornerei in un attimo”, ha ammesso l’attrice. Lo scorso anno Sophie Turner aveva parlato della sua permanenza nella serie spiegando nel dettaglio l’impatto che ha avuto il ruolo sulla sua persona. Questo il suo pensiero: “Non l’ho accantonata affatto; è la sua capacità di recupero, la sua forza che porterò con me. Non mi sono mai più sentita potente come personaggio di com’ero con Sansa”.