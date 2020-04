L’attrice Sophie Turner ha ribadito la volontà di riprendere il ruolo di Jean Grey nel caso Marvel e Disney volessero proseguire il racconto degli X-Men. In occasione della promozione dello show Survive, l’attrice ha rilasciato un’intervista a Variety in cui ha illustrato il suo pensiero. “Non so come sia la situazione, se la Disney voglia proseguire il percorso degli X-Men, ma sarei disposta a tornare a interpretare quel personaggio, recitare con quel cast e vivere di nuovo quell’esperienza”, ha ammesso l’attrice. Per poi ammettere che: “Ci siamo divertiti moltissimi con quei film. Ucciderei per poter tornare”.

Ricordiamo che Sophie Turner ha ricoperto il ruolo da protagonista nel film thriller Another Me, basato sull’omonimo romanzo della scrittrice scozzese Catherine MacPhail. Nel 2014 ha affiancato Samuel L. Jackson e Jessica Alba nel film Barely Lethal – 16 anni e spia. Nello stesso anno appare come protagonista del video musicale del brano Oblivion dei Bastille. Nel gennaio 2015 Sophie viene scelta dal regista Bryan Singer per interpretare la versione adolescente della mutante Jean Grey nel film X-Men – Apocalisse, uscito nel 2016, ruolo che riprende nel 2019 in X-Men – Dark Phoenix.

X-Men – Dark Phoenix ha deluso negli incassi

X-Men – Dark Phoenix è un film del 2019 scritto e diretto da Simon Kinberg. Basata sui personaggi degli X-Men dei fumetti Marvel e sulla saga di Fenice Nera, la pellicola è il sequel di X-Men – Apocalisse, è il quarto ed ultimo capitolo della tetralogia prequel degli X-Men, nonché dodicesimo film dell’universo Lo show ha avuto il peggior esordio sul mercato statunitense per un film della saga degli X-Men, incassando 33 milioni di dollari. Il film ha incassato 65,8 milioni di dollari nel Nord America e 186,5 milioni nel resto del mondo, per un totale di 252,4 milioni di dollari rivelandosi uno dei flop cinematografici del 2019.