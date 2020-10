Sospeso Magic nei negozi in Europa

La Wizards of the Coast dichiara sospesa ogni partita di Magic nei negozi in Europa. Una dura presa di posizione della Wizards che, in un articolo pubblicato oggi, sospende per tutta l’Europa e la Russia il gioco in presenza di Magic. Si tratta di un’abitudine ormai ventennale dei giocatori di Magic, che si ritrovano all’interno dei negozi dei loro rivenditori di fiducia per giocare e divertirsi.

Perchè sospendere il gioco di Magic nei negozi in Europa?

La scelta di sospendere le partite di Magic nei negozi in Europa è stata presa analizzando due fattori. Anzitutto la Wizards ha analizzato la partecipazione al Prerelease di Rinascita di Zendikar. In secondo luogo ha visto un incremento dei contagiati da Covid in tutto il mondo, Europa in particolare.

La scelta è stata dettata, si legge nel comunicato, tenendo in considerazione “la sicurezza della community”. La Wizards tuttavia non si è limitata ad istituire un generico “lockdown” del più popolare gioco di carte collezionabili del mondo. Ha anche trovato un’alternativa per tutti gli appassionati, decisi a giocare ancora.

Alternative per giocare a Magic

Per fortuna esiste internet ed i pc sono ormai un bene di consumo su larga scala. Il Prerelease di Leggende di Commander sarà online, come gli eventi della stagione di Kaldheim. La programmazione di questi ultimi inizia il 26 ottobre.

C’è la possibilità di organizzare tornei ed eventi online, grazie a varie guide redatte dalla stessa Wizards. Si potranno creare eventi via webcam, con Magic Arena e creando una community online su Discord. Le guide sono visibili allo stesso link dell’annuncio.

La Wizards sottolinea che gli eventi in negozio “non ufficiali”, organizzati prima del lancio dell’espansione, sono una violazione degli accordi sulle date di uscita. I materiali resi disponibili solitamente per il Prerelease possono essere utilizzati solamente da membri del Wizards Pllay Network per eventi di Prerelease ufficiali o per la promozione della vendita anticipata al Prerelease.

Fino a quando durerà questa sospensione?

Per ora è difficile da prevedere. La percezione è che sia la Wizards la prima a voler riprendere il regolare svolgimento delle partite di Magic nei negozi d’Europa.

Infatti ogni secondo mercoledì del mese verrà pubblicato un aggiornamento per comunicare se si è deciso di prorogare la sospensione oppure di interromperla per il mese successivo. L’aggiornamento verrà pubblicato su wpn.wizards.com, anche se la decisione sarà di prorogare la sospensione. Il prossimo aggiornamento sarà dunque mercoledì 11 novembre.