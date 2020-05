Sotto il sole di Riccione, il teaser del nuovo film Netflix

Sotto il sole di Riccione, film scritto, sceneggiato e cooprodotto da Enrico Vanzina con le musiche originali e un cameo di Tommaso Paradiso, sarà disponibile dal primo luglio su Netflix. Il teaser dello show svela infatti la data d’uscita.

Alla regia YouNuts, ossia Niccolò Celaia e Antonio Usbergo che come registi si sono già fatti strada attraverso molteplici collaborazioni con cantanti importanti del panorama italiano. Il film spera di ripetere il successo di Sapore di mare, e la partecipazione di Isabella Ferrari, allora al suo debutto, è un ponte lampante tra due epoche.

La trama del film

Sotto il sole di Riccione, film originale Netflix in associazione con Mediaset, prodotto da Lucky Red e realizzato da New International, è nato da un soggetto di Vanzina. Quest’ultimo lo ha scritto con Caterina Salvadori e Ciro Zecca. Il trailer ci catapulta nell’atmosfera estiva di Riccione che si riaccende grazie alla cospicua presenza di giovani pronti a godersi il sole e il mare, puntando tutto sul divertimento. Tra questi c’è Ciro, interpretato da Cristiano Caccamo che, un ragazzo del sud, che sogna di diventare un cantante. Il provino però non va nel verso giusto, per cui diventa bagnino, attirando su di sé le attenzioni di tantissime ragazze. Tra i protagonisti ci sono inoltre Marco (Saul Nanni), Guenda (Fotinì Peluso), Gualtiero (Andrea Roncato), playboy e bagnino a riposo. Oltre a Vincenzo (Lorenzo Zurzolo) non vedente, con la mamma (Isabella Ferrari).

Vincenzo decide di allontanarsi dalla madre molto apprensiva e stringere nuove amicizie. Sulla sua strada incontra subito Furio (Davide Calgaro) e il suo gruppo, ognuno molto diverso dall’altro ma uniti da una amicizia davvero solida. La trama è accompagnata dalle canzoni dei Thegiornalisti, da Completamente a Sotto il Sole di Riccione, con la partecipazione di Paradiso in collaborazione con Matteo Cantaluppi.