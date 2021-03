Dopo essere approdato in versione streaming su Disney+ il 25 dicembre 2020, ora Soul arriva anche in versione DVD e Blu-Ray. La versione Home Video conterrà al suo interno tanti contenuti extra esclusivi. Sarà disponibile a partire dal 31 marzo 2021.

Soul dal 31 marzo in DVD e Blu-Ray

Il nuovo film Soul, targato Disney e Pixar sarà presto disponibile in versione DVD e Blu-Ray. All’interno della versione Home Video, ci saranno contenuti extra esclusivi. Per ora è disponibile unicamente sulla piattaforma streaming Disney+. Soul racconta la storia di Joe Gardner, un insegnante di musica che finalmente sta per esaudire il suo sogno: suonare nel migliore locale jazz della città. Purtroppo però le cose non sempre vanno nel verso giusto e Joe si ritrova catapultato dalle strade di New York all’Ante-Mondo. In questo luogo fantastico, popolato dalle anime nuove che imparano a sviluppare una propria personalità, Joe cercherà in tutti i modi di tornare sulla terra e alla propria vita. Per farlo stringerà un’alleanza con 22, un’anima nuova che non ha nessuna intenzione di lasciare l’Ante-Mondo per la Terra. Al fianco di 22 Joe riscoprirà le piccole gioie della vita e troverà le risposte alle domande più importanti sull’esistenza.

Soul ha vinto due Golden Globe: come Miglior film d’animazione e come Miglior colonna sonora originale. Inoltre, è stato premiato come Film dell’anno dall’American Film Institute e come Miglior film d’animazione dal National Board of Review. Le musiche originali sono state composte da Trent Reznor, Atticus Ross e Jon Batiste. Nella versione italiana il compositore e pianista Stefano Bollani è autore e interprete del brano originale Villa Incognito, presente nei titoli di coda del lungometraggio d’animazione.

I contenuti extra

Nel DVD e nel Blu-Ray ci sono un sacco di sorprese inedite. I contenuti extra includono un approfondimento sul processo di creazione di Joe e uno sguardo ravvicinato sulle innovazioni tecniche utilizzate per ricreare i personaggi e le ambientazioni. Inoltre è compresa la versione del film con il commento audio del regista Pete Docter, il co-regista Kemp Powers e la produttrice Dana Murray. Sarà possibile acquistare Soul anche nell’edizione da collezione Blu-Ray Steelbook, che include un disco bonus con le scene eliminate e altri contenuti inediti come: Piuttosto profondo per un cartone, In Bolla: la musica e il suono di Soul, Soul Improvvisato e I grandi del Jazz. La versione DVD, il Blu-Ray e il Blu-Ray Steelbook saranno disponibili a partire da mercoledì 31 marzo.