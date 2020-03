La Disney ha annunciato che domani approderà in rete un nuovo trailer di Soul, il film d’animazione originale targato Pixar Animation Studios. Il tutto attraverso un nuovo poster dello show in arrivo nelle sale americane il 19 giugno per la regia di Pete Docter.

Questo il poster del film:

Don’t miss out on the joys of life. Discover Disney and Pixar’s Soul in 100 days. New trailer tomorrow. #PixarSoul pic.twitter.com/YBwDo3w9vZ — Pixar (@Pixar) March 11, 2020

La trama segue le vicende di Joe Gardener, il direttore di una banda musicale delle scuole medie con la grande passione per i jazz. Il suo sogno è quello di suonare all’Half Note, un locale di New York prestigioso. Improvvisamente, dopo 20 anni di tentativi, raggiunge l’obiettivo. Ma il destino si rivela beffardo. Appena riesce ad ottenere una serata esce in strada e finisce in un tombino perdendo la vita. La sua anima si separa dal suo corpo e va nell’aldilà. Questo colpo di scena apre in pratica la storia che è ambientata nello You Seminar. Parliamdo di un luogo dove le anime vengono addestrate ed educate per renderci ciò che siamo. Una volta finito il percorso si “laureano”. Joe è una delle nuove anime, e fa amicizia con 22, che pensa che la Terra sia un brutto posto e viene bocciata da centinaia di anni. Insieme, scopriranno cosa significa avere un’anima.

Soul uscirà in Italia il 16 Settembre 2020

Nel film Soul, Joe è doppiato da Jamie Foxx, mentre Phylicia Rashad è sua madre. Daveed Diggs interpreta la nemesi di Joe, Paul, mentre Tina Fey interpreta 22. Tra i doppiatori anche Questlove. ista l’ambientazione e il cast, composto da molti interpreti afroamericani, per la colonna sonora di Soul la Pixar si è rivolta a personalità di spicco del panorama musicale contemporaneo. In particolare Jon Batiste, giovane esponente della musica jazz, oltre a trentreznor e Atticus Ross. Soul è atteso nelle sale americane il prossimo 15 giugno 2020 e in Italia il 16 settembre. Logicamente le date potrebbero slittare per l’emergenza coronavirus, ma è ancora presto per ipotizzare previsioni.