Soul uscirà nell’anniversario di Toy Story

Il film d’animazione Soul è ufficialmente slittato. Il lungometraggio animato di Pete Docter è stato infatti ricollocato al 20 novembre 2020. La data ha un valore casualmente simbolico. Il 22 novembre 1995, 25 anni prima, la Pixar debuttava nei lungometraggi con il primo Toy Story di John Lasseter, finanziato e distribuito dalla Disney.

La trama di Soul

La trama segue le vicende di Joe Gardener, il direttore di una banda musicale delle scuole medie con la grande passione per i jazz. Il suo sogno è quello di suonare all’Half Note, un prestigioso locale di New York. Improvvisamente, dopo 20 anni di tentativi, raggiunge l’obiettivo. Ma il destino si rivela beffardo.

Appena riesce ad ottenere una serata nell’ambito locale, esce in strada e finisce in un tombino perdendo la vita. La sua anima si separa dal suo corpo e va nell’aldilà. Questo colpo di scena apre in pratica la storia che è ambientata nello You Seminar. Parliamo di un luogo in cui le anime vengono addestrate ed educate per renderci ciò che siamo. Una volta finito il percorso si “laureano”. Joe è una delle nuove anime, e fa amicizia con 22, che pensa che la Terra sia un brutto posto e viene bocciata da centinaia di anni. Insieme, scopriranno cosa significa avere un’anima.

Nel film Soul, Joe è doppiato da Jamie Foxx, mentre Phylicia Rashad è sua madre. Daveed Diggs interpreta la nemesi di Joe, Paul, mentre Tina Fey interpreta 22. Tra i doppiatori anche Questlove. ista l’ambientazione e il cast, composto da molti interpreti afroamericani, per la colonna sonora di Soul la Pixar si è rivolta a personalità di spicco del panorama musicale contemporaneo. In particolare Jon Batiste, giovane esponente della musica jazz, oltre a Trent Reznor e Atticus Ross, dei Nine Inch Nails, recentemente sentiti all’opera sulla serie TV dedicata a Watchmen.