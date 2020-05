Debutta il primo teaser di Space Force

Alla fine di questo mese Netflix pubblicherà la prima stagione della tanto attesa serie comica Space Force. I fan non vedono l’ora che arrivi lo spettacolo, anche perché rappresenta la reunion di due personaggi che hanno reso The Office una sitcom così iconica. La serie è stata creata congiuntamente da Greg Daniels e Steve Carell, con Carell nel ruolo principale. Intanto Netflix ha rilasciato il primo trailer dello show online con i fan che possono dare uno sguardo allo spettacolo.

Steve Carell recita in Space Force nel ruolo del generale a quattro stelle Mark Naird, che spera di essere incaricato dell’aeronautica militare, ma gli viene invece dato il comando della Space Force. John Malkovich recita in Space Force al fianco di Diana Silvers, Tawny Newsome, Ben Schwartz. Oltre a Lisa Kudrow, Jimmy O. Yang, Noah Emmerich, Alex Sparrow e Don Lake. Daniels è lo showrunner con Howard Klein come produttore esecutivo. La serie non solo segna una riunion per Daniels e Carell, ma ritrova anche l’acclamato produttore televisivo Schwartz.

La sinossi ufficiale della serie

Questa la sinossi ufficiale di Space Force. “Un pilota decorato che sogna di dirigere l’Aeronautica Militare, il generale a quattro stelle Mark R. Naird (Steve Carell) viene sorpreso quando si ritrova attaccato per guidare il sesto nuovo ramo delle Forze armate statunitensi: Space Force”. Inizia l’avventura: “Scettico ma onorato, Mark sradica la sua famiglia e si trasferisce in una remota base in Colorado, dove lui, un team di scienziati e “Spacemen” sono incaricati dalla Casa Bianca di di organizzare una nuova missione di allunaggio per raggiungere “il dominio dello spazio totale“. La prima stagione è composta da 10 episodi totali e arriverà su Netflix il 29 maggio.