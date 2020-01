Space Jam 2: Don Cheadle conferma che ci sarà

Nel corso dell’evento organizzato per la Television Critics Association, Don Cheadle ha confermato il suo coinvolgimento in Space Jam 2, ufficializzando l’ingresso nel cast della pellicola. Inizialmente si pensava che Cheadle interpretasse se stesso, ipotesi smentita dal diretto interessato: “No, non interpreterò me stesso. Ma non posso davvero dirvi chi impersonerò”.

Space Jam 2: regia, cast e novità

Le riprese della pellicola devono ancora avere inizio, visto il cambio di regia avvenuto lo scorso luglio. Malcolm D. Lee ha infatti sostituito in corsa Terence Nance allontanatosi per alcune divergenze creative legate alla realizzazione del film. Prodotto da Ryan Coogler e lo stesso LeBron James, il nuovo capitolo di Space Jam arriverà nelle sale il 16 luglio 2021.

Tra le tante star che appariranno nel film ci saranno anche il nuovo acquisto dei Lakers Anthony Davis e Damian Lillard. Oltre a Don Cheadle, troviamo l’attrice Sonequa Martin-Green, nei panni della moglie di LeBron James Per quanto riguarda gli altri protagonisti hanno confermato un loro cameo Klay Thompson dei Golden State Warriors, Damian Lillard dei Portland Trailblazers, Anthony Davis dei New Orleans Pelicans. Oltre a Chitney e Nneka Ogwumike dei Los Angeles Sparks e Diana Taurasi dei Phoenix Mercury.

Il primo Space Jam è un film del 1996 diretto da Joe Pytka. Il film è a tecnica mista dunque unisce nelle stesse scene attori in carne e ossa con personaggi dell’animazione. I personaggi della Warner Bros., i Looney Tunes, si trovano a dividere lo schermo con grandi campioni dell’NBA, primo tra tutti Michael Jordan, e attori celebri, come Bill Murray. Uscì nei cinema statunitensi il 15 novembre 1996 e italiani il 21 febbraio 1997. Il film è ambientato nel periodo del primo ritiro di Michael Jordan, durato diciotto mesi, tra il 1993 e il 1995.