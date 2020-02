Space Jam 2: ecco le scarpe di LeBron James nel film

Sono state rivelate su Instagram le scarpe che indosserà LeBron James in Space Jam 2. Il lungometraggio, sequel del cult movie del 1996, debutterà nel 2021 e i fan sono in fibrillazione. L’hype non riguarda solo la qualità del film (sarà all’altezza del predecessore?), né le stelle dello sport che dovrebbero prendervi parte, ma anche i capi di vestiario. La pagina di Instagram slamkicks rivela il paio di Nike che indosserà LeBron James nel film.

LeBron Looney Shoes

Pochi giorni fa vi abbiamo mostrato le divise che indosseranno le squadre di Space Jam 2. Se qualcuno pensava che bastassero per saziare la fame di stile sportivo del pubblico, si sbagliava. La Nike ha rivelato le scarpe che LeBron indosserà durante l’All Star Game del 17 febbraio 2020. Saranno disponibili ad aprile, ma neppure questo pezzo di merchandising ha soddisfatto la curiosità dei veri fan di Space Jam. Ecco perciò le scarpe ufficiali che James indosserà per le riprese del film.

Balza subito all’occhio il pelo grigio che ricopre il simbolo della Nike sul fianco della scarpa. Un rimando lampante al pelo di Bugs Bunny, reso ancora più evidente dal bianco che lo circonda e che riprende i colori dell’iconico coniglio. Invisibile in questa foto, ma vi assicuriamo che esiste, è il secondo richiamo al personaggio più famoso dei Looney Tunes: all’interno della linguetta è ricamata la frase simbolo “What’s up, Doc?“, pronunciata da Bugs Bunny fin dagli albori del 1938.

Le riprese di Space Jam 2 sono iniziate da qualche mese e come potete vedere la pubblicità sui prodotti del film inizia a mettersi in moto. Il debutto del lungometraggio è previsto per il 16 luglio 2021. Il capitolo precedente, con protagonista Michael Jordan, è stato un successo di pubblico (nonostante la critica avesse pareri misti) e con il tempo si è guadagnato la fama di film cult.

Cosa ne pensate delle scarpe che indosserà LeBron James in Space Jam 2?