Trapela la sinossi di Space Jam: A New Legacy

Una sinossi di Space Jam: A New Legacy, l’imminente sequel di Space Jam del 1996, è trapelata online. La sinossi è stata condivisa su Twitter dallo scrittore di Final Space Ben Mekler. Questo quanto si legge: “Durante un viaggio nello studio della Warner Bros., la superstar dell’NBA LeBron James e suo figlio rimangono accidentalmente intrappolati in un mondo che contiene tutta la Warner Bros”. Ovvero: “Storie e personaggi, sotto il controllo di una forza malfunzionante e onnipotente chiamata Al G (interpretata da Don Cheadle)”.

The synopsis for SPACE JAM: A NEW LEGACY is certifiably bananas and I for one cannot wait to see it pic.twitter.com/BLmc4x5uHb — Ben Mekler (@benmekler) October 18, 2020

Le Bron James deve salvare suo figlio

Lo scrittore aggiunge: “Con l’aiuto di Bugs Bunny, LeBron deve navigare in un mondo mai immaginato prima, pieno di scene e personaggi iconici di film mentre riassemblano i Looney Tunes per salvare suo figlio perduto”. La missione è chiara: “Ora per tornare a casa, Lebron e i Tunes devi svelare il misterioso piano di Al G e vincere un’epica partita di basket contro le super versioni digitalizzate dell’NBA e le più grandi star della WNBA mentre tutto il mondo li guarda”. Mekler descrive la storia di A New Legacy come qualcosa che “non vede l’ora di vedere”. La sinossi sembra essere legittima, infatti in un altro tweet, Mekler ha spiegato di aver ricevuto la sinossi tramite un’e-mail di screening di prova.

Pubblicato nelle sale poco meno di 24 anni fa nel novembre del 1996, l’originale Space Jam ha seguito Bugs Bunny e il resto dei Looney Tunes, che hanno dovuto affrontare la minaccia di essere ridotti in schiavitù da una razza di alieni e costretti a lavorare nel loro parco divertimenti. La loro unica speranza è vincere una partita di basket contro gli alieni, con Bugs che recluta il leggendario Chicago Bull Michael Jordan per giocare per la Tune Squad.

Vari i tentativi di un sequel

Un sequel di Space Jam è pianificato nel lontano 1997, anche se i tentativi iniziali di seguire il film del 1996 alla fine fallirono. Il pluripremiato campione NBA LeBron James ha firmato per recitare in un sequel di Space Jam nel 2014, con il progetto che ha lentamente guadagnato popolarità nel corso degli anni prima di essere ufficialmente annunciato come Space Jam: A New Legacy nel febbraio del 2019. Basato su questa nuova sinossi, sembra che A New Legacy non sarà incentrato solo sui Looney Tunes, ma anche su varie altre proprietà della Warner Bros. Space Jam: A New Legacy è diretto da Malcolm D. Lee e prodotto da Ryan Coogler, LeBron James, Duncan Henderson e Maverick Carter. È interpretato da LeBron James, Don Cheadle e Sonequa Martin-Green e uscirà il 16 luglio 2021.