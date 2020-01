Space Jam: Nike rivela le sneakers ispirate al film e al sequel

In occasione dell’NBA All–Star Game la Nike ha deciso di pubblicare in rete le immagini di un nuovo paio di Sneakers ispirate a Space Jam 2. I colori scelti (qui tutti) per la calzatura sono un chiaro riferimento a quelli degli alieni della squadra Monstars. Parliamo naturalmente dei personaggi visti nel primo film arrivato nelle sale negli anni ’90. Il richiamo è poi ancora più forte per numero della maglia della squadra posta al centro delle scarpe. Space Jam 2 vedrà protagonista LeBron James. Lo script del nuovo film sarà meno incentrato sui campioni di pallacanestro rispetto all’originale.

First @Jumpman23: Air Jordan XXXIV “Jordan Unite Collection” White upper with iridescent detailing on the eyestay overlay and heels; heel tabs feature all colors of the Chicago transit system. Price: $180

Releas Date: 2/16 pic.twitter.com/UYeSfGiVHW — Jacques Slade (@kustoo) January 22, 2020

Un cast con tante stelle Nba

Nel cast ci saranno altri campioni NBA come Damian Lillard dei Portland Trailblazers, Anthony Davis dei New Orleans Pelicans, Klay Thompson dei GSW. Oltre a Diana Taurasi dei Phoenix Mercury e Chitney e Nneka Ogwumike dei Los Angeles Sparks. Sonequa Martin-Green interpreterà la moglie di James. A produrre la pellicola del nuovo film vi sono James e Ryan Coogler. Malcolm D. Lee dirige lo show, che uscirà il 16 luglio 2021. Il film sarà realizzato con un misto di riprese dal vero e animazione in digitale.

Ricordiamo che il primo Space Jam è un film del 1996 diretto da Joe Pytka. Il film è a tecnica mista dunque unisce nelle stesse scene attori in carne e ossa con personaggi dell’animazione. I personaggi della Warner Bros., i Looney Tunes, si trovano a dividere lo schermo con grandi campioni dell’NBA, primo tra tutti Michael Jordan, e attori celebri, come Bill Murray. Uscì nei cinema statunitensi il 15 novembre 1996 e italiani il 21 febbraio 1997. Il film è ambientato nel periodo del primo ritiro di Michael Jordan, durato diciotto mesi, tra il 1993 e il 1995. Lo show ha incassato 90.4 milioni di dollari negli Stati Uniti e 140 milioni nel resto del mondo, per un totale di 230.4 milioni di dollari.