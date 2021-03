“Speravo de morì prima” arriva su Sky e Now TV, insieme a tante altre novità

Dal 19 marzo arriva su Sky Atlantic e NOW TV “Speravo de morì prima”, la serie originale Sky dedicata a Totti e agli ultimi due anni di carriera romanista. Ma non è l’unica novità in arrivo: da The Investigation fino al canale tutto dedicato a Jason Bourne.

Speravo de morì prima: la serie su Totti arriva su Sky e NOW TV

La stessa maglia per 27 anni, un capitano leggendario: Totti per anni è stato un simbolo indiscusso della Roma e di Roma. Ma la serie in arrivato il 19 marzo alle 21.15 su Sky Atlantic e NOW TV non racconta gli anni d’oro del 10 giallorosso. Il campionato vinto, il mondiale del 2006 sono alla spalle. Questa dramedy da sei episodi esplora gli ultimi due difficili anni del “pupone”, dal ritorno sulla panchina di Luciano Spalletti fino all’addio al calcio più struggente della storia del nostro campionato.

Diretta da Luca Ribuoli (che ha diretto la serie TV La Mafia Uccide Solo d’Estate, basata sul film di PIF), è basata sul libro “Un capitano” di Francesco Totti e Paolo Condò. Totti è interpretato da Pietro Castellitto, mentre Greta Scarano è Ilary Blasi, Gian Marco Tognazzi è Luciano Spalletti, Monica Guerritore è la madre di Totti, Fiorella; Giorgio Colangeli è Enzo, il padre di Totti.

Le altre novità in arrivo su Sky e NOW TV

La seconda metà di marzo riserva moltissime novità su Sky e NOW TV. Segnaliamo la miniserie svedese basata su fatti realmente accaduti The Investigation, che debutta il 15 marzo alle 21.15 su Sky Atlantic e NOW TV.

Se amate i film d’azione non potete perdervi la serie che ha trasformato la “shaky cam” in un’opera d’arte, seguendo ogni colpo inferto da Jason Bourne. Infatti Sky dedica il canale 303 da sabato 20 a venerdì 26 marzo all’agente segreto, che potete trovare anche su NOW TV.

Infine, potete trovare l’ottimo documentario Rione Sanità – La Certezza dei Sogni su Sky Arte il 20 marzo alle 21.15 e su NOW TV. Uno sguardo a uno dei quartieri più complessi di Napoli, fra bellezza e sviluppo sociale.

