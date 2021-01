Spider-Man 3: svelato il cameo del fratello di Tom Holland?...

Una foto dal set di Spider-Man 3 del Marvel Cinematic Universe ha confermato chi interpreterà il fratello di Tom Holland, Harry Holland, nel film. L’immagine è stata pubblicata su Instagram con una didascalia che recita: “Tipica lotta tra fratelli. Il fratello minore finisce sempre a testa in giù”. Questo non solo conferma che Harry Holland è nel cast film dopo essere stato avvistato sul set all’inizio di questa settimana, ma anche che interpreta il criminale che lo Spidey di Tom Holland ha tenuto appeso a testa in giù in questa foto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da On Set. Unseen. (@onset.unseen)

In un’altra foto c’è Zendaya

Un’altra foto è stata pubblicata sullo stesso account, e mostra Zendaya sul set di Spider-Man 3 come MJ. Tom Holland ha fatto il suo debutto come Spider-Man in Captain America: Civil War del 2016. Da allora ha continuato a riprendere il ruolo quattro volte, compresi i suoi ruoli in Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home. Spider-Man 3 riprenderà all’indomani del cliffhanger a metà dei titoli di coda di Far From Home, che si è concluso con J. Jonah Jameson dell’MCU, interpretato ancora una volta da J.K. Simmons, dove l’ormai morto Mysterio espone al mondo l’identità segreta di Spider-Man.

Secondo nuove indiscrezioni lanciate una settimana fa dal portale ComicBook.com, in Spider-Man 3 potrebbe esserci anche l’attore di Daredevil Charlie Cox per riprendere il suo ruolo dalla serie Netflix. Cox dovrebbe interpretare Matt Murdock nel film insieme a Peter Parker di Tom Holland, anche se a questo punto non è chiaro se sarà la stessa versione di Daredevil che molti fan conoscono. Considerando l’inclusione di Benedict Cumberbatch come Doctor Strange, è possibile che il Marvel Cinematic Universe apporterà importanti cambiamenti a Cox’s Daredevil in futuro. Il portale ha rivelato per la prima volta l’indiscrezione su Charlie Cox in Spider-Man 3 a dicembre nell’episodio podcast di Phase Zero.