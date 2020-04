Charlie Cox nega la teoria su Daredevil in Spider-Man 3...

Una brutta notizia per i fan di Daredevil che speravano di vederlo comparire in Spider-Man 3. Nonostante le teorie e i vaghi rumor che suggerivano che i due eroi si sarebbero presto incontrati sul grande schermo, sembra proprio che non andrà così. O almeno, che la versione di Matt Murdock che apparirà non sarà quella amatissima di Charlie Cox. Proprio lui infatti ha smentito questa possibilità.

Daredevil in Spider-Man 3? Charlie Cox smentisce

L’attore ha interpretato il personaggio Marvel nelle tre stagioni della serie Netflix, una delle più apprezzate di tutto il progetto Defenders. Sin dalla cancellazione dello show si sono avvicendati rumor, ipotesi e speculazioni su come potrebbe esserci un revival. E più di uno ha ipotizzato che Spider-Man 3 sarebbe una buona occasione per reintrodurre l’Uomo Senza Paura, dato che dopo il finale della sua scorsa avventura Peter Parker potrebbe aver bisogno di un avvocato.

Interrogato in merito da ComicBook.com però Charlie Cox ha negato in maniera piuttosto netta la possibilità:

“Non ho sentito questi rumor, ma sicuramente non è con il mio Daredevil. Non sono coinvolto nel progetto. Se fosse vero, non sarebbe con me. Sarebbe con un altro attore“.

Parole quindi che non lasciano molto spazio all’interpretazione. Sembra quindi che i fan del Daredevil di Netflix dovranno mettere da parte i propri desideri, almeno ancora per un po’ di tempo.

Dopotutto, stando alle indiscrezioni sull’accordo con Netflix emerse finora, i Marvel Studios non hanno la possibilità di usare il personaggio ancora per diverso tempo. I diritti della piattaforma di streaming dovrebbero scadere nel corso di quest’anno e fino ad allora non è possibile mettere in cantiere progetti legati a Daredevil. Bisognerà quindi attendere il termine prima di poter fare passi concreti in questa direzione.

E voi cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto rivedere il Daredevil di Charlie Cox in Spider-Man 3?