Spider-Man 3 è stato ufficialmente rimandato

La Sony e i Marvel Studios hanno annunciato lo slittamento di Spider-Man 3 con Tom Holland protagonista. Inizialmente previsto per il 16 luglio 2021, il terzo film di Spider-Man arriverà ora il 5 novembre 2021. Ancora in attesa di un titolo ufficiale, Spider-Man 3 avrebbe dovuto iniziare le riprese in estate. A questo punto non è da escludere che si dia priorità alle riprese di Uncharted, altro titolo dello studio che vedrà come protagonista sempre Tom Holland. Di recente la star ha parlato proprio dei due show riguardo una possibile scelta su quale lanciare per primo.

Tom Holland si esprime su Spider-Man 3 e Uncharted

“Non sono troppo sicuro”, ha detto Tom Holland a Jimmy Kimmel quando gli è stata posta la domanda al Jimmy Kimmel Live. “Ero a Berlino, a girare un film intitolato Uncharted con Mark Wahlberg. Eravamo tutti pronti per partire, siamo andati sul set per il primo giorno di riprese, poi ci hanno fermati e siamo stati mandati a casa”. Così ha aggiunto: “Quindi, se giriamo quel film prima o Spider-Man non mi è chiaro”. Infine ha precisato: “Ma entrambi i film sono stati realizzati e sono entrambi molto forti e le sceneggiature sono fantastiche, quindi qualunque cosa accada va bene”.

Ricordiamo che L’Uomo Ragno (Spider-Man), alter ego di Peter Parker è un personaggio immaginario dei fumetti creato dallo scrittore Stan Lee e dal disegnatore Steve Ditko. Gli sono stati dedicate serie di cartoni animati, videogiochi e numerosi film di successo. Il sito web IGN lo ha inserito alla terza posizione nella classifica dei cento maggiori eroi della storia dei fumetti. Dopo Superman e Batman e prima di Wolverine, risultando quindi primo in classifica fra i personaggi della Marvel. La prima volta che il supereroe Marvel Comics appare in una serie televisiva è in Spidey Super Stories del 1974.