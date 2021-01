Spider-Man 3: nuove informazioni dal set (e un richiamo a Mysterio?)

Le riprese di Spider-Man 3 sono iniziate ad Atlanta e l’intero world wide web è alla caccia di scoop e indiscrezioni sul nuovo film con Tom Holland e Zendaya. Nei giorni scorsi abbiamo avuto la speranza di un ritorno di Daredevil, qualche settimana prima un Multiverso con Tobey Maguire. Ma sono tutte supposizioni per il momento. Arrivano invece le prime fotografie e video dal set, svelando qualche dettaglio gustoso: da un nuovo costume fino a un possibile richiamo a Mysterio. Se non avete ancora visto Far From Home, alcune delle informazioni di seguito contengo spoiler.

Spider-Man 3, foto e video del cast sul set

Il fatto che un film di queste dimensioni richieda tantissime persone al lavoro, unito agli onnipresenti smartphone nelle tasche di tutti, assicurano che qualche fotografia e video riesca sempre ad arrivare ala stampa. Come il filmato trapelato su Twitter da @cosmic_marvel, che vede Tom Holland nei panni di Peter Parker camminare sotto la neve ed entrare titubante in una pasticceria.

Le fotografie riportate da @marvelstuff riportano che in quel negozio c’è Zendaya, la MJ dell’MCU, che non sembra contenta di vedere Peter. Dopo il finale di Spider-Man: Far From Home avevamo lasciato i due innamorati e felici. Cosa è successo?

Zendaya and Tom Holland on the set of SPIDER-MAN 3 in Atlanta! (@JustJared) pic.twitter.com/cNuqid3KbZ — Marvel Stuff (@marveIstuff) January 17, 2021

Spider-Man: uno nuovo costume

Se l’impatto emozionale dei problemi fra Peter ed MJ deve ancora svilupparsi, sembra che i costumisti dei Marvel Studios abbiamo già sfornato una nuova iconica tuta per l’eroe del Queens. Il costume ricorda molto quello di Far From Home nei colori ma ha un design diverso. Non sappiamo quali siano le ragioni del cambio e se sono giustificate nella trama. Ma, ehi: è un nuovo costume di Spider_Man, godiamocelo.

SPIDER-MAN 3 SET PHOTOS OH MY GOD pic.twitter.com/uAP7KXhNmw — Luke (@qLxke_) January 17, 2021

Nuovi easter egg di Mysterio: sta per tornare?

Infine, un video su Instagram di @atlanta_filming mostra una news stand, con molti ritagli di giornale e annunci incollati sopra. Sul cartellone si notato bene sia il logo di Mysterio con la scritta I Believe che dei poster con la scritta Citizens to defend Spidey. Visto come è finito Far From Home, possiamo aspettarci che questo terzo film continui la rivalità con il maestro delle illusioni, che ha svelato l’identità dell’eroe.

Queste sono le principali novità dal set di Spider-Man 3, non appena avremo nuove immagini del cast e scoop sulla possibile trama ve li faremo avere. Nel frattempo, perché non date un’occhiata alle indiscrezioni che vogliono un ritorno di Daredevil nell’MCU?