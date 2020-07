Spider-Man 3: le riprese dello show finiranno a inizio 2021?...

Secondo Tom Holland, che ha interpretato il ruolo di Peter Parker/Spider-Man in Spider-Man: Homecoming e nel sequel del 2019 Spider-Man: Far From Home, il terzo capitolo finirà la produzione nel febbraio 2021. Un video condiviso su Reddit, che è stato pubblicato per la prima volta sull’account Patreon del padre di Holland, mostrava l’attore che parlava di Spider-Man 3 e del suo altro film in uscita, Uncharted. Holland ha affermato che Spider-Man 3 completerà le riprese nel febbraio del prossimo anno, dopo che la fine della produzione di Uncharted. Tuttavia, i Marvel Studios non hanno ancora dato una conferma ufficiale sulla data prevista per Spider-Man 3.

Diversi attori riprenderanno il loro ruolo

Il terzo film capitolo seguirà il filone di Spider-Man: Far From Home, che mostrava il supereroe in viaggio per l’Europa. Il film si è concluso con il cattivo di Jake Gyllenhaal Mysterio che rivela la vera identità di Spider-Man. Non è stato rivelato molto sulla trama di Spider-Man 3, anche se diversi attori dei precedenti film MCU Spider-Man riprenderanno i loro ruoli. Tra questi Zendaya come Michelle Jones/MJ e Marisa Tomei come zia May. Inoltre, J.K. Simmons, che ha anche interpretato il ruolo di J. Jonah Jameson nella trilogia di Spider-Man di Sam Raimi, ha già girato un’altra scena interpretando il suo personaggio. Tuttavia, non è chiaro in quale progetto MCU si svolgerà la prossima apparizione di Simmons.

C’è anche la possibilità che Simmons abbia ripreso il ruolo di uno dei seguenti spettacoli MCU Disney+, che sappiamo fossero in produzione prima della chiusura di COVID-19: The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, Loki. Ma c’è ancora un’altra possibilità che ha meno senso creativo ma potrebbe essere molto più probabile. La Sony Pictures è andata avanti con i suoi adattamenti Marvel Comics usando personaggi di Spider-Man separati dai film di Tom Holland, che sono coproduzioni con i Marvel Studios. Ciò include film come Venom e il prossimo film di Morbius.