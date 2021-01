Spider-Man 3: tornano i rumor su Daredevil di Charlie Cox...

Secondo nuove indiscrezioni lanciate dal portale ComicBook.com, in Spider-Man 3 potrebbe esserci anche l’attore di Daredevil Charlie Cox per riprendere il suo ruolo dalla serie Netflix. Cox dovrebbe interpretare Matt Murdock nel film insieme a Peter Parker di Tom Holland, anche se a questo punto non è chiaro se sarà la stessa versione di Daredevil che molti fan conoscono. Considerando l’inclusione di Benedict Cumberbatch come Doctor Strange, è possibile che il Marvel Cinematic Universe apporterà importanti cambiamenti a Cox’s Daredevil in futuro.

Le parole di Kevin Feige

Il portale ha rivelato per la prima volta l’indiscrezione su Charlie Cox in Spider-Man 3 a dicembre nell’episodio podcast di Phase Zero, promuovendo un rapporto originariamente realizzato da Murphy’s Multiverse. Sony non ha tuttavia commentato. Quando gli è stato chiesto di affrontare le numerose voci su Spider-Man 3 e su come entrerà in gioco il multiverso, il capo dei Marvel Studios Kevin Feige è rimasto sul vago.

Kevin Feige ha esordito con: “Ho letto alcune cose. Non sono sicuro di aver letto tutto”. Per poi aggiungere: “La cosa divertente della speculazione online quando si tratta delle nostre cose è che a volte non potrebbe essere più fuori strada e talvolta è sorprendentemente vicina, ed è stato vero negli ultimi anni”. Riguardo il multiuniverso: “L’indizio più grande è il titolo del secondo film di Doctor Strange. Questo è il più grande indizio di dove ci sta portando il Multiverse of Madness e di come lo stiamo esplorando”. Quindi: “Ed è surreale per me che stiamo parlando di Spider-Man 3. Ho lavorato ad un film chiamato Spider-Man 3 molti anni fa diretto da Sam Raimi”. Al momento: “Quindi questa abbreviazione, chiaramente, per il momento va bene. Lo chiamiamo Homecoming 3”.